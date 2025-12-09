Madonna y Alberto Guerra son captados por las cámaras juntos en una cama; esto dijo Zuria Vega

En los meses pasados se indicó desde diversas fuentes que Zuria Vega y Alberto Guerra estaban con algunas complicaciones dentro de su matrimonio, entre los cuales estaba la constante convivencia con Madonna. Después de coincidir en un proyecto televisivo, la cantante se juntó mucho al cubano. Y hoy se publicó una foto que ya puso al medio de cabeza.

¿Zuria Vega ya sabe de las fotos de Madonna y Alberto Guerra?

Al momento no hay reacciones por parte de la mexicana, quien en el pasado indicó que no estaba celosa y que incluso ella fue quien animó a su esposo para participar de la invitación que la cantante estadounidense le hizo para participar en un concierto en abril de 2024. Sin embargo, la información seguía circulando respecto a unas actitudes de parte del también modelo de la isla.

Y es que se confirmó que Alberto Guerra y Madonna posaron juntos para las cámaras, esto en una campaña publicitaria de la famosa marca Dolce & Gabbana. Esta confirmación de ambos modelando juntos en una cama, también sería respecto a una canción que grabó la mujer de

Sin embargo, las personas claramente se sintieron identificados con los rumores de una posible aventura del actor y la leyenda del pop. Ante eso, los reportes de meses pasados, de revistas como Tv y Novelas, indicaban que una fuente les platicó de actitudes pesadas (como si se le subiera la fama a la cabeza) de Alberto. Incluso, viajaba “por temas laborales” pero continuamente veía a Madonna.

¿Cuánto tiempo llevan casados Alberto Guerra y Zuria Vega?

La familia lleva 11 años juntos como matrimonio. Se casaron en noviembre de 2014 y ya procrearon dos hijos. Los nombres de los niños son Lúa y Luka, aunque Alberto ya tenía una hija antes de su pasada relación. Ante eso, aunque se indica constantemente que tienen problemas por las situaciones de Guerra… siempre desmienten la información y hablan de una relación fuerte en lo general. Sin embargo, se hizo eco de la campaña hecha por el marido y una persona que se ha tratado como una tercera en discordia.