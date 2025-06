Madre de Octavio Ocaña estuvo a nada de quitarse la vida tras enterarse de la infidelidad de su esposo

Doña Ana Lucía Ocaña, madre del finado actor Octavio Ocaña, ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, esto a raíz de la separación de su esposo, pero también por las declaraciones que hizo sobre Nerea Godínez, la ex de su hijo.

El divorcio de los padres de Octavio Ocaña ha sido un bombazo mediático gracias a las serie de revelaciones que han surgido tras su distanciamiento.

Ventaneando | Programa 28 de mayo del 2025 [VIDEO] Además, la madre de Octavio Ocaña hace fuertes declaraciones sobre lo que pudo ser el futuro de su hijo previo a su homicidio.

Recordemos que Doña Ana Lucía Ocaña reveló que su esposo, Octavio Pérez, era violento y machista, pero también declaró que su exnuera abortó el hijo que esperaba del malogrado actor.

¿La madre de Octavio Ocaña intentó quitarse la vida? En una reciente entrevista para TvyNovelas, Ana Lucía Ocaña dijo que intentó quitarse la vida luego de enterarse de la infidelidad de su todavía esposo, Octavio Pérez.

La madre del actor reveló que consumió la mitad de una caja de medicamentos para dormir con la intención de no despertar jamás: “Cuando descubrí la infidelidad yo lloraba por los rincones, mi hijo apenas iba para tres años de haber fallecido y no podía creer que me hubiera hecho esto si yo le había dado mi vida entera”.

¿Cómo logró salvarse?

Doña Ana Lucía Ocaña reveló que se salvó gracias a que tumbaron la puerta y que, cuando la encontraron ya no tenía pulso y se encontraba muy grave, por lo que fue llevada al hospital para mantenerla con vida.

¿Qué le hicieron pasa salvarle la vida?

Según lo relatado por la madre de Octavio Ocaña, Dios no permitió que se muriera, ya que lograron hacerle un lavado de estómago: “Me hicieron un lavado de estómago y me atendieron, pero a puntito estuve de ya no estar, pero mi hijo y Dios no quisieron que muriera”.

¿Cómo va su divorcio?

El proceso legal se encuentra en trámite, ya que ella le pide a su esposo que le pague una manutención por los años que vivieron juntos y por la forma en que abandonó a su familia.