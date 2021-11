Mamá de Octavio Ocaña conmueve con súplica al actor.

Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio Ocaña, despidió emotivamente a “su rey” en el funeral, además de que le hizo una súplica que estremeció a los presentes .

Los familiares y amigos muy cercanos al histrión de 22 años, lo despidieron en el cementerio Recinto Memorial de la capital de Tabasco, con el tema ‘Amor eterno’.

Visiblemente triste, Ana Lucía se despidió de él y le envió un conmovedor mensaje con una especial petición.

“Hasta luego mi amor, allá vamos contigo, mi rey, espéranos. Espéranos papito chulo. Gracias por tanto amor para todos. Gracias papito, como los grandes, como los campeones, Rey con corona, mi cielo. Amén”, dijo.

Octavio Ocaña fue sepultado el 1 de noviembre

El 1 de noviembre por la mañana, el cuerpo del actor Octavio Ocaña fue enterrado en las inmediaciones del recinto memorial de la ciudad de Villahermosa.

En ese momento, el padre del actor dijo no le importaban las investigaciones ya que solo quería enterrar a su hijo; no obstante reconoció que no se quedaría cruzado de brazos y buscaría que se hiciera justicia.

