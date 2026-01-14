Estas son las consecuencias sobre Julio Iglesias tras la denuncia por abusos

El presente de Julio Iglesias no es el que seguramente esperaba a sus 82 años de edad. El cantante y compositor español enfrenta serias acusaciones públicas por presuntos abusos sexuales cometidos años atrás contra dos mujeres que trabajaban para él.

Las acusaciones, que fueron interpuestas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España, fueron ventiladas mediáticamente por las supuestas víctimas. Por lo tanto, la incertidumbre ronda a Julio Iglesias y su entorno ya que las leyes de su país y de los países en donde habrían ocurrido los hechos no tienen contemplaciones por su edad.

¿De qué acusan a Julio Iglesias?

Fue a comienzos de esta semana que el mundo se vio impactado al conocerse el relato de dos mujeres que afirman haber trabajado para Julio Iglesias. Se trata de una persona que integraba su servicio doméstico y una fisioterapeuta que revelaron a un medio de comunicación que fueron víctimas de agresiones sexuales y trato discriminatorio por parte del artista.

Todo habría ocurrido en el año 2021 en las residencias que el cantante posee en Bahamas y República Dominicana. A los dichos de las ex empleadas de Julio Iglesias se sumaron documentos médicos ya que ambas indicaron que fueron prácticamente obligadas a realizarse exámenes de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo para permanecer en sus puestos laborales.

¿Qué penas recaerían sobre Julio Iglesias?

Las declaraciones de ambas mujeres ha tenido su respectivo impacto mediático por lo que el caso, que ya es investigado, ha tomado trascendencia internacional debido a la trayectoria y fama de Julio Iglesias. Ahora, mientras el artista no se ha expresado al respecto, las miradas apuntan a las leyes de los países en donde habrían ocurrido los hechos.

Esto se debe a que en ninguno hay contemplaciones especiales por su edad. En Bahamas, las leyes estipulan condenas a prisión perpetua por este tipo de hechos, mientras que en República Dominicana una violación es penada con 10 a 15 años de cárcel.

Por otro lado, en España, Julio Iglesias podría enfrentar una condena de entre 10 y 15 años de prisión si se demuestra la veracidad de los hechos denunciados y su culpabilidad. Por ahora, la investigación avanza ante la expectativa de la prensa internacional y la población que creció con sus canciones.