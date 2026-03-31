Mamá de Christian Nodal BORRÓ A INTI, su nieta, de Instagram; así la “funaron” en redes sociales

Cristina Nodal, también conocida como Cristy, se colocó en el centro de la polémica en las últimas horas. Diversos creadores de contenido han reportado que la mamá de Christian Nodal eliminó de Instagram las fotos que tenía de Inti, su nieta.

Cristy, quien en diversas ocasiones ha fungido como manager del cantante, eliminó casi todo el contenido de su perfil en la red social; solamente dejó una fotografía de ella en las publicaciones. Anteriormente se podía ver en su 'feed' fotos con su nieta.

"Inti no necesita más desaires", "cómo se nota que para los Nodal Inti es un error" y "qué lástima, ya se vendió", son algunos de los comentarios que pueden leerse en la única publicación que Cristina Nodal dejó. "Menos mal que Inti tiene una buena madre y familia materna que la aman", escribieron también.

Una buena parte de los comentarios en el perfil de Cristy Nodal también son de 'hate' hacia Cazzu, llamándola con adjetivos como "traumada".

¿La mamá de Christian Nodal convive con Inti, su nieta?

Fue en mayo de 2025 la última vez que se viralizó en redes sociales una publicación de Cristina Nodal en referencia a su nieta, Inti. Se trató de un reencuentro de la familia paterna con la pequeña, durante una visita de Cazzu a México; la niña de dos años convivió con su primo de la misma edad, hijo de Amely, quien es hermana del cantante.

A Cristy Nodal se le veía en una imagen cargando a Inti y a su primo; también hubo pequeños clips de la abuela jugando con los dos niños y disfrutando helado con ellos.

Unos meses después, en agosto, Cazzu daría a entender ante los medios que la convivencia de Christian Nodal con Inti no era frecuente.

Se desconoce cuál es actualmente la relación entre la mamá de Christian Nodal, Cazzu y la pequeña de dos años y medio. Hace unas semanas el cantante de regional mexicano confirmó que inició un proceso legal para fijar una pensión para Inti y para limitar su exposición a redes sociales.

