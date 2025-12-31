Mamá de Gomita llora al ver la Torre Eiffel en París

Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como “ Gomita ”, compartió en redes sociales un recuerdo emotivo de hace un año en el que cumplió el sueño de llevar a su mamá a Francia. En el video ambas están felices y hablan de su experiencia. Aquí te contamos más sobre ese momento.

¿Cómo fue el viaje a París de Gomita y su mamá?

Gomita compartió un video junto a su mamá en París, Francia; viaje que realizaron en diciembre de 2024. En el clip se puede ver a ambas en la noche con una vista espectacular de la Torre Eiffel. Ambas querían realizarse una sesión de fotos, pero el frío no les permitía hacerlo de la mejor manera. Sin embargo, cuando Gomita quiso tomarle una foto a su madre mirando la Torre, ella comenzó a llorar de felicidad por estar en ese lugar compartiendo el momento junto a su hija.

“En algún momento la tenía que ver así” fue lo que dijo la mamá de Gomita, entre lágrimas de alegría y emoción. Por otro lado, usuarios de redes sociales la felicitaron por llevar de viaje a su madre e invertir en momentos que se volverán grandes recuerdos para ambas.

¿Qué mensaje mando Gomita antes de terminar el 2025?

En redes sociales Gomita compartió un mensaje previo a terminar el 2025: compartir con otras personas lo que tenemos y ayudar siempre, esto debido a que en un reciente video comento que al salir a comer se encontró con un niño y su abuelita, a los que decidió invitarlos a comer y después de eso llevo al pequeño a comprar juguetes para él y su hermana, acompañados de su abuela.

Expresó con lágrimas en los ojos que hace las cosas porque ella trabajó en la calle y le hubiera gustado que alguien tuviera ese gesto con ella, ya que de pequeña tuvo diversas necesidades que la obligaron a trabajar en esas condiciones. Explicó que dudó si debía compartir la situación en redes sociales, pero que finalmente tomó la decisión de hacerlo porque quiere inspirar a sus seguidores a ayudar a las personas sin recibir nada a cambio además dejó en claro que no quiere que su contenido sea solo hablar de cirugías, ropa y cosas materiales.

Gomita recibió críticas negativas por compartir su gesto, pero también comentarios de personas que aplaudieron su acción y reconocieron que fue un acto de bondad que inspira a ayudar a las personas y aportar más humanidad al mundo.