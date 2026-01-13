Así reaccionó Mara Escalante tras enterarse de la muerte de su papá Mario Cid

Tras la muerte del actor Mario Cid, padre de Mara Escalante y quien falleció este 12 de enero a sus 93 años, la actriz se expresó a través de las redes sociales con un emotivo posteo.

El actor era reconocido por su trabajo en proyectos como “El tigre de Santa Julia” y “El águila negra en la ley de los fuertes”. Desde muy joven, Mario Cid mostró su talento para el cine y el teatro por lo que su impronta es recordada.

¿Qué dijo Mara Escalante tras la muerte de su padre?

La actriz Mara Escalante publicó un posteo en su cuenta personal de Instagram, donde compartió postales de su padre, tanto en su faceta actoral como en la de escritor. Resaltó las bondades de Mario Cid quién, según ella, “le allanó el camino”.

Mara Escalante aprovechó la oportunidad y agradeció todos los mensajes de cariño que recibió tras el fallecimiento de su padre, a quien también catalogó de justo. El mensaje completo de la actriz comienza contando cómo fueron las últimas horas de su padre: “Ay qué bonito es morirse de amor; porque así me estoy muriendo, rodeado de mis hijos y mis nietos”.

Además, la actriz detalló: “Se quedó dormido, después de un rato, tres suspiros y se fue al llamado de nuestro Dios compasivo. Dicen que esa es la muerte de los justos”.

¿De qué murió Mario Cid?

El posteo de Mara Escalante remarca: “Yo hubiera querido darle en vida la carrera de los justos. Devolverle un poco de las bondades que me dio allanándome el camino. No supe muy bien cómo hacerlo, pero les compartiré quién fue Mario Cid, este gran actor que fue mi padre”.

De esta manera, la actriz se despidió de su padre, dolor que es compartido por quienes lo conocieron y disfrutaron de su talento. Cabe destacar que si bien no se han revelado las causas del deceso de Mario Cid se presume, por versiones extraoficiales, que el actor murió de forma natural, debido a su avanzada edad.