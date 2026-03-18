María Elena Saldaña “La Güereja” se desmaya en público; este es su estado de salud hoy 18 de marzo

El pasado 17 de marzo de 2026 María Elena Saldaña, mejor conocida como "La Güereja" se desmayó en público. De acuerdo con declaraciones de la reconocida comediante el hecho fue consecuencia de una presión arterial baja. Hasta el momento se desconoce su estado de salud actual ya que ni María Elena ni alguien de su familia ha compartido algún comunicado sobre cómo se encuentra.

¿Dónde estaba María Elena Saldaña "La Güereja" cuando se desmayó?

Durante una presentación musical de Alicia Villarreal y Lucía Méndez en la que presentaron su primera colaboración juntas “Culpable o Inocente” la reconocida actriz y comediante María Elena Saldaña mejor conocida como "La Güereja” sufrió un desmayo. De acuerdo con el testimonio de la periodista Ana María Alvarado a la comediante mexicana se le habría bajado la presión. “Entre Vero, la esposa de Gus, y Marta corrieron a levantarla, que se mareó, que se le bajó la presión y se mareó. Marta corría y le daba un totopo”, fueron palabras Alvarado.

Esto sin duda ha generado una gran preocupación entre todos los seguidores ya que no es la primera vez que la comediante sufre un episodio donde su salud física se ve afectada pues en los últimos seis meses ha tenido tres caídas. Una de ellas sucedió durante la grabación de una serie ya que sufrió un tropiezo y cayó, lo que ocasionó que fuera hospitalizada y le tuvieran que realizar algunos estudios médicos.

¿Quién es María Elena Saldaña "La Güereja"?

María Elena Saldaña es una reconocida actriz y comediante mexicana. Actualmente tiene 62 años de edad y más de cuatro décadas de trayectoria profesional. "La Güereja" es uno de sus personajes más icónicos, mismo que está basado en una pequeña niña traviesa, extrovertida, muy divertida y con una personalidad muy peculiar. Saldaña tiene dos hijos: María Belén y Felipe.

Luego de su desmayo en lugar público la reconocida actriz no se ha pronunciado pues su última publicación en instagram es de una fotografía con su hija poco antes del evento en el que ocurrieron los hechos.