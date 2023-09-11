María Elena Saldaña: ¿Qué fue de La Güereja, la “hija” de Benito Castro?

La noticia de la trágica muerte de Benito Castro este 11 de septiembre de 2023 dejó consternados a fanáticos y seguidores del mundo del espectáculo en México. El comediante y actor mexicano, conocido por su inconfundible estilo humorístico, dejó un vacío en la industria del entretenimiento que será difícil de llenar.

Sin embargo, la partida de Castro también trajo a la memoria de muchos uno de los personajes icónicos de su carrera: María Elena Saldaña, mejor conocida como "La Güereja". ¿Qué fue de ella? Sigue leyendo para saberlo.

¿Qué fue de La Güereja, la "hija" de Benito Castro?

María Elena Saldaña nacida el 23 de julio de 1963 en Veracruz, México, desde joven mostró su interés por la actuación y el humor. A lo largo de los años 80, comenzó a labrar su camino en la comedia mexicana, pero fue en 1998 cuando alcanzó la cima de su popularidad al protagonizar junto a Benito Castro.

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El retiro de los escenarios

Después de décadas de éxito, María Elena Saldaña decidió dar un paso al costado de los escenarios en 2014. Durante estos años alejada de la vida pública, Saldaña mantuvo un perfil bajo, lo que generó aún más incertidumbre entre sus admiradores.

El regreso en 2022

Aunque su retirada parecía definitiva, en 2022 sorprendió a todos al regresar a la pantalla chica en la serie "Tal para cual". En esta ocasión, interpretó a la Vidente Fernández en un capítulo especial, lo que marcó su primera aparición importante en años.

El incidente con Sergio Sendel

En ese mismo año, también trajo consigo un episodio polémico en la vida de La Güereja. Fue en ese año cuando se hizo público que María Elena había sido víctima de una estafa perpetrada por Sergio Sendel, otro reconocido actor mexicano. Esta situación generó revuelo en los medios y puso a Saldaña nuevamente en el centro de la atención pública, aunque esta vez por motivos menos agradables.

El 2023: Un nuevo capítulo

En julio de 2023, participó en un podcast en la plataforma de YouTube, donde compartió detalles sobre cómo alcanzó la fama, la creación de su personaje más icónico y cómo la pandemia afectó su vida. Esta aparición dio a sus seguidores un vistazo a su vida después de años de retiro y silencio mediático.

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