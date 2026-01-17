Mariana Echeverría preocupa al revelar que su bebé está enfermo: ¿cuál es su estado?

Hay mucha preocupación en cuanto al estado de salud del bebé de Mariana Echeverría debido a que la conductora manifestó en sus redes sociales que estaba pensando en llevar a su hijo al hospital de emergencias.

De acuerdo a lo que manifestó el problema estaría relacionado con los dientes que le están saliendo al pequeño. Sin embargo, fue diagnosticado con algo más serio.

¿Qué le pasó al bebé de Mariana Echeverría?

Según lo que dijo la misma conductora , estaban listos para poder salir a pasear debido a que tenían deseos de ir a loa feria, al estadio de Futbol para ver a las Bravas de León, para después poder terminar en un shopping, pero tuvo que detener todo porque su hijo más pequeño empezó a presentar una temperatura elevada inexplicable.

“Pues me quedé sin shopping, voy a tener que guardar el dinerito y me quedé sin ir a ver a las Bravas con su nuevo uniforme, su nueva playera porque mi hijo se me enfermó de temperatura. Ya me estaba peinando, ya estaba todo listo para irme a la feria y pues primero lo primero, yo siento que es porque le están saliendo los dientes, o sea ya se le empiezan a abrir las encías, pobrecito”, manifestó.

Tras acudir a los doctores que pudo confirmar que no es un problema relacionado con los dientes ya que la temperatura no se asocia a este estado. Loque ocurrió fue un problema por el clima que hay en la ciudad en donde vive, León, en el estado de Guanajuato, donde hace mucho frío.

Dada la situación es que la conductora le pidió a su público que le envíen buenas vibras para que su hijo pueda salir adelante, para que despierte con un mejor estado de salud y que todo vuelva a la normalidad cuanto antes.

“Me dijeron que no tiene nada que ver los dientes con la temperatura. El frío está de la fregada aquí en León, de la fregada, hace mucho frío; pues a ver cómo sigue, si no me lo voy a tener que llevar al hospital... Ya ven que hace poquito se enfermó, la verdad es que ha estado comiendo bien, reacciona a las medicinas que le estoy dando para bajar la fiebre y pues a ver qué pasa".