¿Marianne Gonzaga, agresora de Valentina Gilabert, podría volver a la cárcel? Su exsuegro paga recompensa para localizar a su nieta

Marianne Gonzaga, quien acaparó titulares este año por agredir a la influencer Valentina Gilabert, podría regresar a prisión, según reveló el exsuegro de la joven a través de un comunicado vía redes sociales. Sus declaraciones llegan luego de que Gonzaga publicara un video en el que afirmó tener miedo de que su expareja, José Said, le pudiera quitar a su hija , Emma. Hoy, Juan Manuel Becerril, abuelo de Emma y padre de José, ofrece una recompensa a quien le dé información para dar con el paradero de su nieta.

Dichas declaraciones están respaldadas por un documento en el que, supuestamente, las autoridades le otorgaron la custodia de Emma a José, lo que sugiere que Marianne escapó con su hija para evitar que se le quitaran, por ello la recompensa. Previamente, Juan Manuel había lanzado una contundente advertencia a Marianne, en la que le exigía retractarse de sus afirmaciones pasadas, de lo contrario, tendría que atenerse a las consecuencias, lo que incluye un posible regreso a prisión.

“En breve, vamos a subir un póster para quien ayude a localizar a una niña sustraída. Esta persona se podrá ganar unos pesos para pasar a gusto la navidad. En cambio, quien rompió la ley y delinquió, se ganará una agradable estancia con tres comidas incluidas en una cárcel del país, total, esas ni están tan feas ni tratan mal a la gente”, se lee en el comunicado. Si bien en este no se menciona el nombre directo de Emma o de Marianne, en una imagen diferente, el hombre comparte un documento en el que se asegura que entregaron la custodia de Emma a José.

Marianne Gonzaga responde: ¿Qué dijo la influencer sobre la “sustracción” de su hija, Emma?

Horas después de que el comunicado se hiciera viral, Marianne tomó su cuenta oficial de Instagram para “desmentir” la sustracción de la menor, bajo el argumento de que jamás le llegó una notificación, por lo que no existe tal desacato. “No estoy incumpliendo nada porque legalmente todavía no conozco la orden. No se considera sustracción de menores porque sigo ejerciendo mi custodia diaria. No me pueden sancionar por algo que no se me ha notificado”, asegura.

Captura redes: IG @marianne_rc

El comunicado siguió de una postal en la que se aprecia a Marianne en compañía de su hija Emma, sin ningún tipo de temor. No obstante, un día previo al comunicado, José Said ofreció una entrevista en la que aseguró que, para Marianne, quedarse con la pequeña era una forma de decir que ella había “ganado”, dado que ve a su hija como “un trofeo” o un “accesorio”, pues la acusó de ser una mala madre ejerce violencia sobre la menor.