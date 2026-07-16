Marianne Gonzaga responde a las críticas y comparte dictamen psicológico afirmando: “Soy apta para ejercer la maternidad”

El caso de Marianne Gonzaga sigue dando de qué hablar y actualmente existe un conflicto legal en curso entre las partes involucradas. En medio de dicho conflicto, Marianne comparte una evaluación profesional incorporada al proceso judicial, la cual no resuelve todas las partes de la controversia en la que se ve envuelta. El documento presentado y compartido en sus redes sociales es un dictamen psicológico forense que, según ella misma explicó, concluye que no presenta alteraciones psicológicas que le impidan ejercer la maternidad.

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Esta publicación llega días después de que José Said difundiera un video que contiene fuertes acusaciones en contra de Marianne Gonzaga relacionadas con el cuidado de la hija que tienen en común, Emma, de dos años.

¿Qué dice el dictamen psicológico que compartió Marianne Gonzaga?

A través de su cuenta de Instagram, Marianne publicó parte de un documento elaborado dentro de un proceso judicial, el cual acompañó con un enorme mensaje donde asegura que a ella se le ha señalado muchas veces como “mala madre” o como una persona “no apta para ser mamá”.

En el documento que ella presenta, deja ver lo contrario y supuestamente reveló que esa conclusión fue resuelta por las autoridades después de una evaluación que incluyó entrevistas, pruebas psicométricas y un análisis profesional. El documento señala que no se identificaron indicadores de psicopatología que interfieran significativamente con el ejercicio de sus funciones maternas. Dicho de otra forma, cuenta con la capacidad de ser madre.

¿Por qué publicó el documento ahora?

De acuerdo con el texto que escribió la influencer en la publicación, este documento no lo publica para atacar a nadie, sino que más bien busca responder con documentos a afirmaciones que se han hecho sobre ella. “También tengo derecho a defenderme, a mostrar las pruebas que existen y a que las personas conozcan la información completa”, escribió.

Además, aprovecho para asegurar que seguirá defendiendo su postura por las vías legales y pidió a sus seguidores que no se dejen llevar por lo que dicen las otras partes.