José Said, expareja de Marianne Gonzaga sube preocupante video sobre su hija

El caso de Marianne Gonzaga ha generado mucho impacto en el público por la forma en que sucedieron los hechos, pero parece que el problema no disminuye, en especial cuando su expareja, José Said, subió un preocupante video hablando sobre su hija que tiene con la joven creadora de contenido.

Noticias Laguna del 12 de julio 2026

Para que sepas todos los detalles, te explicaremos qué fue lo que comentó al respecto, información y declaraciones que han sorprendido a todos los internautas.

¿Qué comentó José Said?

José Said, recientemente desde su cuenta de Instagram, sorprendió a sus seguidores al subir un preocupante video; inicialmente detalló que no buscaba generar ningún tipo de polémica, lo único que desea es que se dé a conocer la verdad de la situación.

Por un lado, detalló que ya no es pareja de Marianne Gonzaga debido a que es alguien que tiene muchos problemas, además de revelar que usa a su hija solamente para ganar dinero desde sus redes sociales.

Por si fuera poco, explicó que en alguna ocasión la joven creadora de contenido atentó contra su vida al intentar apuñalarlo con un cuchillo, mostrando un pequeño fragmento en el que él intenta dialogar con ella, pero eso no la detiene a amenazarlo. Además de que la joven fue evidenciada al atentar contra el automóvil.

Incluso, las acusaciones aumentan cuando José asegura que no sabe la ubicación actual de su hija, ya que la menor no se encuentra siendo cuidada por su expareja, por lo que pide ayuda para localizar a la pequeña para poder verla.

¿Qué pasó con la influencer Marianne?

No olvidemos que Marianne Gonzaga, una joven creadora de contenido, fue detenida después de apuñalar en repetidas ocasiones a Valentina Gilabert en el 2025, quien era la nueva pareja de José Said. Situación que la llevó a permanecer en un centro de detención para jóvenes, debido a que la influencer en aquel momento tenía solamente 17 años.

Aunque la joven ya se encuentra en libertad, al darse a conocer el preocupante video que publicó su expareja, las alarmas se han encendido al respecto, generando mucho movimiento mediático sobre las fuertes declaraciones que hizo.