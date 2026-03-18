Marianne Gonzaga EXPONE a famoso influencer de estafarla: “Me pidió fotos y videos en ropa íntima”

Este martes 17 de marzo la influencer mexicana Marianne Gonzaga compartió un video en el que dijo que el creador de contenido César Pantoja le envió mensajes para hacer una supuesta campaña publicitaria con una marca de lencería, lo que terminó siendo falso, de acuerdo con su declaración.

¿Qué dijo Marianne Gonzaga sobre César Pantoja?

A través de un video, la influencer Marianne Gonzaga expuso a César Pantoja diciendo que el famoso creador de contenido le ofreció hacer una campaña publicitaria con una marca internacional de lencería. Sin embargo, uno de los requisitos era enviarle fotos en ropa íntima. Marianne compartió unos audios en los que dijo a César que ella prefería grabar contenido con perfumes o pijamas, pero Pantoja le expresó que el contenido debía ser en ropa interior y que esos videos los iban a ver solamente las personas a cargo de la marca.

Marianne compartió que se enteró que todo era parte de una estafa ya que una amiga le comentó que César Pantoja utilizaba ese contenido para poder venderlo. Por otra parte, mencionó que los responsables de la marca le aseguraron que esa campaña no existía. La influencer recalcó que buscaba compartir esa información para que otras mujeres no cayeran en la estafa del influencer.

¿Qué dijo César Pantoja sobre las declaraciones en su contra?

A través de un video César Pantoja mencionó que él le había comentado sobre esa campaña publicitaria a Marianne así como a otras mujeres, pero aseguró que nada fue mentira. Por otra parte, Pantoja dijo que los hechos habían ocurrido hace siete meses aproximadamente además reiteró que él no había hecho mal uso de las fotografías “Se me hace algo ilógico que lo esté diciendo ahorita, que este hablando de eso ahorita y que como lo este mostrando en redes sociales”, fueron palabras del creador de contenido. Por su parte mencionó que a Marianne le iban a creer lo que decía “por ser mujer”.

Sin embargo, luego de la publicación de Marianne una joven compartió con la influencer que César Pantoja también le había pedido el mismo contenido para la supuesta campaña publicitaria, video que el influencer le reenvió como referencia a Marianne. Esto ha generado una polémica en redes sociales y hasta el momento no hay comunicado oficial que aclare los hechos.