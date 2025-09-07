Así regresó Marianne Gonzaga y pide otra oportunidad al público

Marianne Gonzaga, una creadora de contenido que durante mucho tiempo fue conocida en Instagram, quien compartía imágenes de su estilo de vida llena de lujos en compañía de su pequeña hija. Pero todo daría un giro de 360 grados cuando ella atacó a otra persona, provocando que fuera detenida por las autoridades.

Aseguran que Marianne Gonzaga no ha podido ver a su hija después de quedar en libertad Crédito: Instagram Marianne Gonzaga / @marianne_rc [VIDEO] El abogado Héctor Ponce asegura que José Said Becerril no ha permitido que Marianne Gonzaga vea a su bebé sin haber una orden de restricción.

Tras recuperar su libertad, la joven ha pedido otra oportunidad al público, petición que ha realizado al regresar a las redes sociales. Un hecho que ha generado opiniones divididas. Para que sepas más al respecto, te detallaremos todo lo que comento.

¿Qué pasó con Marianne Gonzaga?

Como ya se mencionó al inicio, Marianne Gonzaga era una joven que tenía una vida normal. Pero todo inició cuando la creadora de contenido atacó con un arma blanca a la modelo Valentina Gilabert, quien era novia actual de la expareja de Gonzaga.

La modelo atacada, aunque ya se encuentra estable, estuvo al borde de la muerte por la herida que se le provocó. Mientras que a la victimaría, fue detenida por las autoridades y llevada al Centro Especializado para Mujeres Adolescentes, donde pasó 5 meses privada de su libertad.

¿Qué comentó la creadora de contenido?

Marianne Gonzaga, tras salir del Centro Especializado, no pasó mucho tiempo para que la joven creadora de contenido regresara a sus redes sociales, portales en los que ha contado toda su experiencia en el interior de las instalaciones. Además, de detallar el proceso de aprendizaje y reflexión que experimentó.

También, durante estos días se ha encargado de ofrecer varias entrevistas a medios, en los que ha pedido otra oportunidad al público, detallando que después de varios meses privada de su libertad, resaltando que la ley ya se dio esa oportunidad y aún se encuentra afrontando las consecuencias de sus hechos.

Incluso, la joven detalló que eso no implica que minimicen sus acciones, ella entiende que lo que realizó fue muy grave. Aunque Valentina ya aceptó las disculpas de Gonzaga, eso no implica que ya le haya dado el perdón legal a la victimaría.

Aunque regresó a las redes y ha pedido otra oportunidad al público, dichas acciones han sido fuertemente criticadas por los usuarios en sus redes sociales, quienes mencionan que cuenta su experiencia como si hubiera sido un viaje o unas vacaciones, pareciendo que no entendía la gravedad de la situación. Hubo quienes castigaron que los medios de comunicación le otorgaran entrevistas a ella.