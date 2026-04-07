Así habría reaccionado Marichelo a las infidelidades de su esposo Jorge D’Alessio

Una de las separaciones que ha causado gran impacto en el mundo del entretenimiento es la de Jorge D'Alessio, y Marichelo. Esta historia ha sumado un nuevo capítulo ya que la actriz habría decidido hablar sobre las infidelidades del cantante.

Fue a finales de marzo cuando se dio a conocer que el querido matrimonio estaba enfrentando una crisis tras la presunta infidelidad de Jorge D'Alessio. En una entrevista el cantante manifestó que era un momento complicado, pero no dio detalles.

¿Qué dijo Marichelo sobre la infidelidad de Jorge D'Alessio?

Javier Ceriani, en su transmisión de YouTube, dio a conocer la decisión qué tomó Marichelo en cuanto a su divorcio con el cantante Jorge D'Alessio. Todo parece indicar que el divorcio es inminente o al menos así lo detalló el conductor.

La actriz, según Ceriani, está muy enojada por las infidelidades que llevó a cabo su esposo Jorge D'Alessio por lo que decidió contarles todo el escándalo a sus hijos. Al parecer la actriz ya se está asesorando para el divorcio del músico.

Así es que entre tanto enojo, Marichelo habría decidido contarle a sus hijos sobre la traición que había cometido el vocalista. Sin embargo, hasta el momento la actriz no ha salido a manifestar nada al respecto.

"En su resentimiento de infidelidad, Marichelo, le habría contado a los hijos de Jorge D'Alessio la verdad. Marichelo les habría contado que la habría engañado con mujeres y hombres", dijo Ceriani.

De esta manera se están esperando las declaraciones de la pareja que decidió ponerle un fin a su relación en el mes de marzo de este año. La decisión habría sido después de que la actriz se enterara de las infidelidades de Jorge D’Alessio.

Lo que si está confirmado actualmente es que Marichelo dejó de seguir en redes sociales a Jorge D’Alessio, por lo que se incrementan los rumores de una separación entre los usuarios.