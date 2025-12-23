Revelan quién es Marilé, la hermana de Yolanda Andrade que la tendría privada de su libertad

La vida de Yolanda Andrade sigue siendo el centro de atención de internautas y medios de comunicación dedicados al espectáculo. Es que la conductora no ha pasado los mejores momentos en torno a su salud y desde hace tiempo se mantiene alejada de la vida pública.

Ahora, ha tomado fuerza un trascendido en el que se confirma que Yolanda Andrade se encuentra “secuestrada” por su hermana. Al parecer, la conductora no podría hacer nada sin la autorización de quien es su hermana menor.

¿Yolanda Andrade está secuestrada?

Trascendidos periodísticos afirman que Yolanda Andrade no atraviesa su mejor momento en torno a su salud pero, además, estaría en medio de una situación preocupante. Al parecer, la conductora estaría viviendo en condición de secuestro bajo las decisiones de su hermana menor y del novio de esta.

Por ahora, el rumor indica que Yolanda Andrade no tendría acceso a su dinero y que debe pedir permiso hasta para comprar su comida y medicamentos. Sin embargo, esta información aún no ha tenido confirmación ni ha sido desmentida por las personas señaladas ni por la propia conductora.

¿Quién es Marilé Andrade?

Marilé Andrade es la hermana menor de Yolanda Andrade y es a quien han señalado como la “secuestradora”. Se trata de una cantante y compositora de 39 años de edad que nación en Culiacán, Sinaloa.

Su nombre ha sido destacado en muchos posteos en redes sociales en donde se la acusa en torno al presente de Yolanda Andrade. Sin embargo, en las redes sociales Marilé Andrade posee diferentes fotografías y videos en donde aparece junto a su hermana.

Incluso, el pasado 18 de diciembre, Marilé Andrade cumplió años y en las redes de la propia Yolanda Andrade apareció un posteo dedicado a ella. “Feliz Cumpleaños mi amor @marilemx GRACIAS POR SER LA MEJOR ENFERMERA. Sigue siempre Disfrutando la Vida”, se lee en la publicación. De todos modos, algunos seguidores de la conductora afirman que la autora del salud ha sido la propia Marilé Andrade.

