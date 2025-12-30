Martha Higareda enternece con un video en el que muestra a sus bebés

Las redes sociales de Martha Higareda siguen captando la atención de los internautas y de los medios de comunicación. Es que tras dar a luz a gemelas , la salud de la actriz y de una de sus pequeñas mantuvo expectantes a todos.

Ahora, las plataformas digitales de la famosa han vuelto a mostrar actividad con un video y palabras que han enternecido a sus seguidores. El posteo de Martha Higareda mostró cómo fue la primera Navidad en compañía de su esposo Lewis Howes y sus pequeñas hijas.

¿Cómo pasó la Navidad Martha Higareda?

Fue a través de su cuenta de Instagram que Martha Higareda compartió un video en el que puede verse a su esposo cargando a las gemelas en cunas portátiles. Luego, Lewis Howes y la actriz toman en brazos a sus pequeñas hijas frente a un bello árbol de Navidad y regalos a sus pies.

La famosa mexicana y su esposo les cantaron villancicos a sus gemelas, dejando una postal muy bella en la que el amor no se ausentó. En el video se observa la decoración preparada en el hogar y el intercambio de obsequios que hicieron.

¿Qué mensaje dio Martha Higareda a sus seguidores?

El posteo de Martha Higareda no tardó en sumar likes y visualizaciones, además de comentarios como “Que felicidades tener a las nenas sanas en casa”, “Bendiciones para ustedes y sus princesas”, “Hermosa familia”, “Feliz Navidad para ti y tu dulce familia” y “Dios los bendiga siempre”, entre otros.

En la publicación, el mensaje de Martha Higareda a sus seguidores no faltó ya que la actriz escribió: “Dios es bueno y estamos tan agradecidos por nuestra primera Navidad con nuestros bebés gemelos. Les deseamos que pasen un rato de paz con la familia y el amor en sus corazones”.