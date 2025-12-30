Martha Higareda enternece con un video en el que muestra a sus bebés
Martha Higareda sorprendió a sus seguidores con un video familiar de Navidad. La actriz mostró cómo disfrutó la celebración con sus gemelas.
Las redes sociales de Martha Higareda siguen captando la atención de los internautas y de los medios de comunicación. Es que tras dar a luz a gemelas , la salud de la actriz y de una de sus pequeñas mantuvo expectantes a todos.
Ahora, las plataformas digitales de la famosa han vuelto a mostrar actividad con un video y palabras que han enternecido a sus seguidores. El posteo de Martha Higareda mostró cómo fue la primera Navidad en compañía de su esposo Lewis Howes y sus pequeñas hijas.
¿Cómo pasó la Navidad Martha Higareda?
Fue a través de su cuenta de Instagram que Martha Higareda compartió un video en el que puede verse a su esposo cargando a las gemelas en cunas portátiles. Luego, Lewis Howes y la actriz toman en brazos a sus pequeñas hijas frente a un bello árbol de Navidad y regalos a sus pies.
La famosa mexicana y su esposo les cantaron villancicos a sus gemelas, dejando una postal muy bella en la que el amor no se ausentó. En el video se observa la decoración preparada en el hogar y el intercambio de obsequios que hicieron.
¿Qué mensaje dio Martha Higareda a sus seguidores?
El posteo de Martha Higareda no tardó en sumar likes y visualizaciones, además de comentarios como “Que felicidades tener a las nenas sanas en casa”, “Bendiciones para ustedes y sus princesas”, “Hermosa familia”, “Feliz Navidad para ti y tu dulce familia” y “Dios los bendiga siempre”, entre otros.
En la publicación, el mensaje de Martha Higareda a sus seguidores no faltó ya que la actriz escribió: “Dios es bueno y estamos tan agradecidos por nuestra primera Navidad con nuestros bebés gemelos. Les deseamos que pasen un rato de paz con la familia y el amor en sus corazones”.