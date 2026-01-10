Así reapareció Martha Higareda tras casi perder la vida en el parto de sus gemelas

Martha Higareda se encuentra pasando un gran momento personal debido a la llegada de sus gemelas en noviembre del 2025. Sin embargo, tenemos que mencionar que no todo fue color de rosa debido a que la actriz contó que luego del nacimiento de sus bebes atravesó complicaciones que la dejaron al borde de la muerte.

Así es que Higareda compartió un mensaje por medio de su cuenta de Instagram en donde contó los difíciles momentos que tuvo que atravesar tras sufrir una preeclampsia. Es decir que sus niveles de presión arterial se elevaron a niveles alarmantes y no podían estabilizarla y una de sus pequeñas pasó por momentos críticos.

Afortunadamente todo salió bien y pudimos ver a Martha Higareda junto a su esposo Lewis Howes en una alfombra roja e impactó con su belleza.

¿Qué fue lo que ocurrió a Martha Higareda después de su parto?

Martha Higareda manifestó que estaba muy agradecida por poder seguir con vida y manifestó luego pudo regresar a casa tras el nacimiento de sus bebés, una de ella estuvo en cuidados intensivos ya que su estado de salud se agravó de manera repentina.

“Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia”, escribió la actriz.

La actriz además contó que durante mes y medio tuvo que ir dos veces más al área de urgencias debido a las complicaciones derivadas de esta condición, que puede ser mortal si no se trata.

Actualmente Martha se encuentra en buen estado de salud ya que su presión se empezó a estabilizar.

“Gracias a mi esposo, nuestros papás, nuestra familia y amigos fueron mi fuerza para seguir luchando. Gracias @drgerardobarroso y Dr. Gil Franco, y nanny. Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida”,manifestó.

Luego de haber atravesado estos momentos difíciles Martha Higareda reapareció más que bien, guapa y vistiendo una camisa blanca con un blazer con pantalón en color negro.

Higareda estuvo en la alfombra roja de la serie Beast Games Season 2, producción en la que participó Eugenio Derbez, y por supuesto su presencia no pasó desapercibida.

