Martha Higareda da inesperada noticia después de ser hospitalizada

La actriz mexicana Martha Higareda durante cierta temporada provocó gran preocupación entre los internautas, en especial al ser hospitalizada de emergencia, cuando apenas llevaba un par de días de dar a luz a sus gemelas.

Por suerte, parece que el temor ya no está y la calma regresó a su hogar. Con entusiasmo, la reconocida celebridad muestra cómo es su rutina junto a su esposo, un día donde también deben cuidar a las dos pequeñas de la familia.

¿Cómo es la jornada de Martha Higareda?

El 21 de diciembre, Martha Higareda subió un video en sus redes sociales, en el que cuenta cómo es su jornada. Al inicio de la publicación la vemos en la madrugada, donde detalla que al ser hospitalizada recibió muchos medicamentos, afectando la cantidad de leche que produce. Dentro del video observamos lo siguiente:

Arregla su casa con elementos decorativos navideños.

Desayuna.

Da un paseo con su esposo y las niñas.

Sale de compras.

Les lee un cuento.

Y en varias ocasiones se saca leche materna con un aparato especial.

En la publicación, la actriz explica que en su rutina faltaron mostrar varios momentos de su jornada, aquellos días en los que las bebés lloran, donde vomitan o cuando pasan noches sin poder descansar.

Aun así, la joven celebridad detalla que ante esas situaciones el amor es tan grande e inexplicable que no le tomas tanta importancia. Al final deja en claro que se mantiene estable y que se sigue recuperando de su salud.

¿Cuántos hijos tiene Martha Higareda?

Hasta el momento, la actriz de 42 años tiene a sus gemelas, sus primeras hijas. Oficialmente, Martha Higareda y su pareja Lewis Howes anunciaron el nacimiento de las pequeñas el 18 de noviembre del 2025, detallando que la artista y una de las pequeñas habían sufrido complicaciones, pero que ya se encontraban estables.

Pero el 19 de diciembre, se dio a conocer que Higareda había sido hospitalizada de emergencia con el diagnóstico de preeclampsia, haciéndola pasar varios días en la camilla. Por ahora, la celebridad se encuentra disfrutando de sus días junto a su familia y llevando a cabo su rutina .