Martha Higareda rompe en llanto por esta triste razón

La vida de la actriz Martha Higareda se convirtió en una de las más seguidas por los medios de comunicación luego de que se confirmara que había dado a luz a sus hijas . La famosa reveló en su momento que ella y una de las niñas habían tenido problemas de salud tras el parto por lo que la atención se posó sobre ellas.

Ahora, a dos meses del nacimiento de las pequeñas, la actriz mexicana rompió el silencio y decidió contar cómo fueron los momentos de angustia que padeció en torno a la salud de una de sus hijas. Martha Higareda también hizo alusión a su salud y la fe que la acompaña.

¿Qué le sucedió a la hija de Martha Higareda?

En una reciente entrevista periodística, Martha Higareda precisó que se sometió a una cesárea para dar a luz a sus hijas y que, tras el nacimiento de la primera, “nace la segunda bebé y no llora”. La preocupación invadió a la actriz y los médicos, “sientes que tu alma cuelga de un hilo y que ese hilo lo sostiene Dios, no hay otra manera”, relató.

La actriz contó que el momento fue eterno y fuerte porque “se oye la preocupación en la voz de los doctores”. En este marco, señaló que cuando colocaron a su hija junto a ella la sentía débil y por eso tuvo que ser colocada en una incubadora por varios días.

La salud de Martha Higareda

El relato de Martha Higareda lo ofreció en medio de lágrimas, recordando la angustia vivida en aquel momento tras dar a luz a sus pequeñas hijas. Además, indicó que ella fue diagnosticada con preeclampsia y que tuvo que ser hospitalizada en dos oportunidades.

“Estuvieron casi seis horas intentando estabilizarme”, remarcó la actriz al revelar que la presión arterial le llegó a 215. “Estuve entre la vida y la muerte”, añadió Martha Higareda dejando en claro el padecimiento de aquel momento.

La actriz afirmó que su esposo Lewis Howes le sostenía la mano “y Jesús sostenía mi corazón”. Martha Higareda dijo que “Dios me dio la oportunidad de seguir aquí y entonces mi presión se empezó a estabilizar”, precisando cómo su salud comenzó a volver a la normalidad y pudo retornar a su hogar para disfrutar de su familia.