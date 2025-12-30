Martín Ricca salió a defender a Cazzu y atacó a Christian Nodal

Sin dudas el mundo del espectáculo ha sentido nombrar reiteradas veces los nombres de Cazzu , Christian Nodal y Ángela Aguilar. Esta historia ha dado a conocer diferentes capítulos de una polémica que tiene al público dividido.

Dado este escenario es que Martín Ricca quien es un actor y cantante argentino, salió a la defensa de Cazzu manifestando que la fama de la argentina no se debe a la ex relación que tuvo con el famoso del regional mexicano, sino que ella ya tenía una posición debido a su talento.

¿Qué dijo Martín Ricca sobre Cazzu?

Martín Ricca, fue consultado sobre el talento y trabajo de Cazzu. Ante esto es que el actor manifestó que tiene el gusto de conocer a la cantante por lo que hace, pero no la conoce en persona sino por lo que hace con su música.

“Ya había escuchado su música, no la conozco personalmente, pero había escuchado su música hace años atrás”, fue lo que aseguró Martín Ricca.

Cazzu se vio sometida a diversas polémicas que se relacionaron con su vida privada pero Martín Ricca dio a conocer que la trapera es muy querida por el público argentino que conoce sus canciones, su estilo y viven al pendiente de sus lanzamientos. Además, poco se rumorea sobre los escándalos que buscan empañar la carrera que ha construido.

“Son artistas que vienen trabajando desde hace tiempo, con menos popularidad o con un poco más, pero vienen hace años, está bastante bien, lleva varios años y le va bastante bien”, fue parte de lo que mencionó Martín Ricca.

Por otro lado, el actor argentino manifestó su cariño por México dado que el empezó en nuestro país su carrera cuando era un niño. Así fue que logró conquistar el corazón de millones de personas que a la fecha siguen su camino en el espectáculo.

“México es un país que abraza a todos, te lo digo por experiencia, México es un país maravilloso que te da muchas oportunidades, que te recibe realmente con los brazos abiertos en todos sentidos, la gente, la calle”, fue lo que dijo Ricca sobre el país.