Mauricio Ochmann estaría denunciado por despojo a una anciana con cáncer; ¿cuántos pasaría en prisión, si lo encuentran culpable?

Durante las últimas horas el nombre del actor Mauricio Ochmann se ha viralizado luego de que fuera señalado por una mujer de la tercera edad de presunto despojo en Tepoztlán, Morelos.

De acuerdo con medios, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, este martes 17 de marzo de 2026, por despojo y daño a la propiedad ajena. La mujer identificada como Ingrid Margarita, quien enfrenta cáncer, reveló que la expareja de Aislinn Derbez y ella habitan en un conjunto habitacional donde posee una servidumbre de paso común, lo que significa que posee el derecho de cruzar por un terreno ajeno para poder acceder a su propiedad y ahora fue dañada por el actor.

Según lo declarado, el actor adquirió una vivienda dentro del mismo conjunto habitacional y posteriormente compró un terreno colindante que no pertenece al fraccionamiento y durante un tiempo Ochmann realizó modificaciones en el muro perimetral del conjunto, afectando su acceso al inmueble motivo por el cual, con el respaldo del Foro Morelense de Abogados presentó una denuncia ante las autoridades por presunto despojo y amenazas.

Hasta el momento, el actor y su equipo defensor se han pronunciado al respecto y ni han revelado más información de estos presuntos señalamientos.

¿Cómo se castiga el despojo en Morelos?

Actualmente el delito de despojo en el estado de Morelos se sanciona con penas que van de 6 a 10 años en la cárcel, dependiendo de la gravedad del caso.

Ante lo señalado anteriormente, en caso de seguir con la investigación y se determine que el actor Mauricio Ochmann es culpable de despojo estaría siendo condenado a pasar entre mínimo 6 años y máximo a 10 años de prisión.

¿Cuándo se considera despojo?

Aunque el actor no desterró a Margarita de su hogar con un fin maquiavélico como algunos lo consideran, de acuerdo con el Artículo 184 del Código Penal del Estado de Morelos se considera despojo cuando una persona, sin consentimiento o mediante engaño realiza acciones como:



Ocupar un inmueble ajeno o impedir su uso legítimo

Alterar linderos o límites de terrenos

Ejercer actos de dominio sobre una propiedad sin derecho

Desviar o hacer uso ilegal de aguas