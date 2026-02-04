Mayela Laguna afirma que su hijo sigue llevando el apellido de Luis Enrique Guzmán

Desde hace un tiempo, la familia Guzmán se encontraba en el ojo del huracán a causa de los problemas que tuvieron Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán , pues recordemos que este último habría asegurado que Apolo no es su hijo.

Sin embargo, las cosas escalaron a las instancias legales y comenzaron a revelarse varias polémicas de la expareja. Aunque en esta ocasión, ha vuelto a salir a la luz por el apellido del menor, pues el hijo de Silvia Pinal, aseguró que el hijo de Mayela Laguna ya no lo tiene.

¿Qué ha pasado con el apellido del hijo de Mayela Laguna?

Fue por medio de una publicación de una revista, donde se aseguró que el apellido habría cambiado. Ahora, por medio de un comunicado en la plataforma de Facebook, Mayela Laguna ha afirmado que no se ha hecho el cambio legal del apellido de Apolo.

Una vez más mi nombre en portada de esta revista, y eso no es verdadddd!!! No le han quitado el apellido desde hace más de año y 2 meses!

Por su parte, Luis Enrique Guzmán declaró a la misma revista que, después de salir victorioso en el juicio de nulidad de paternidad en la Ciudad de México, Apolo ya no lleva su apellido, afirmando que “Se hizo justicia”.

Además, la abogada Rebeca Ortiz, quien representa al hijo de la fallecida Silvia Pinal, explicó que la denuncia fue ratificada en octubre del 2024, por lo que la sentencia es firme desde hace más de un año, esto tras ganar el juicio de nulidad de paternidad

Agregó que la decisión del juicio se sustentó con tres pruebas de paternidad, en donde se confirmó que Luis Enrique no es padre biológico de Apolo, por lo que no existía base legal para continuar con el caso.

