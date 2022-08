Mayela Laguna revela si consumió o no drogas.

Luego de haberse filtrado una serie de audios donde hablaba pestes de Luis Enrique Guzmán, su pareja por más de 10 años, Mayela Laguna rompió el silencio hace poco y reveló que él no la dejó ver a su hijo Apolo, esto desencadenó que cayera en depresión y bajara de peso, de ahí que muchas personas se preguntaran si consumía algún tipo de droga.

Mayela Laguna no pudo ver a su hijo y cayó en una fuerte depresión.

En exclusiva para Ventaneando, la expareja de Luis Enrique Guzmán negó haber consumido drogas alguna vez y que por ese motivo luzca más delgada que nunca y aseguró que todo se debió a la depresión que sufrió por no ver a su hijo Apolo durante los dos meses que duró el conflicto con su ex.

“Dejé de ver a mi hijo dos meses y medio, eso fue cuando me dio la depresión, bajé 22 kilos en dos meses. Es absolutamente mentira (que haya consumido drogas), yo soy una persona muy ansiosa y el uso de drogas jamás, jamás ha sido así. Sí estaba medicada tomando pastillas, pero medicada”, declaró Mayela Laguna.

Mayela Laguna reinauguró el pasado miércoles su pizzería y ahí admitió que su ruptura con Luis Enrique Guzmán se debió a los audios en los que despotricaba en contra de él y de su familia.

“Los audios, los audios que me destrozaron la vida. No me arrepiento porque en ese momento estaba enojada, estaba hablando con unas de mis mejores amigas y, pues a mí me engañaron, a mí me filtraron, a mí me traicionaron “, añadió.

¿A qué arregló llegó con Luis Enrique? Laguna también reveló que al acuerdo que llegó con su expareja para poder convivir con su hijo no contempla recibir dinero. “La parte económica es aparte, él no me va a ayudar ya quedamos en eso, si se enferma sí cuento con él, él tiene que pagar enfermedades y la escuela. Yo (estoy) trabajando y hasta renta voy a pagar del local”, sentenció.

¿Alejandra Guzmán nombró heredero único a su hijo Apolo?

La expareja de Luis Enrique Guzmán declaró que le parecía peligroso que hicieran ese tipo de comentarios “ya que tendría que morir Alejandra, toco madera, eso no va a pasar, mi hijo vive normal con lo que yo le puedo dar y con lo que su papá le da y punto”.

Por último, reveló que la custodia de Apolo será compartida con Luis Enrique y que cada uno disfrutará al pequeño durante una semana.