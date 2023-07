Mayela Laguna responde y amenaza con demandar a Enrique Guzmán

En respuesta a las recientes declaraciones de Enrique Guzmán, en las que asegura que Mayela Laguna tiene escondido a su nieto Apolo, la expareja de Luis Enrique Guzmán, emitió un comunicado a través de su despacho de abogados, para desmentir rotundamente estas afirmaciones.

¿Qué dijo Mayela Laguna respecto a las declaraciones de Enrique Guzmán?

A través del comunicado, Mayela Laguna afirmó que ha estado haciendo todo lo posible, para proporcionar una vida normal y estable para Apolo, con el objetivo de protegerlo de cualquier daño. Para respaldar su posición, mencionó que el pasado sábado, asistieron juntos a una fiesta infantil. “He intentado llevar una vida relativamente normal, para beneficio de mi hijo; tal es el caso del sábado anterior, en el que mi hijo asistió a una fiesta infantil y por tanto, en ningún momento lo he escondido, como erróneamente señala.”

De igual forma, reiteró que no ha habido ningún intento de acercamiento por parte de Enrique Guzmán, a pesar de sus afirmaciones. “He de manifestar que él no ha mostrado ningún tipo de interés para contactar a su nieto”, añadió.

¿Qué dijo sobre el dinero de la familia Pinal?

Mayela Laguna también se refirió a las acusaciones, sobre su supuesto interés en los bienes de la familia Pinal, negando categóricamente cualquier motivación financiera. “Nunca he mostrado ningún interés por hacerme de ningún tipo de bien, que a mí no me corresponde”, declaró

Pidió al cantante que se conduzca con honestidad y amenazó con tomar acciones legales, en caso contrario. “Me veré en la necesidad de acudir a instancias legales por sus declaraciones misóginas y difamatorias”, puntualizó.

¿Qué dijo sobre su expareja, Luis Enrique Guzmán Pinal?

En cuanto a la relación con su expareja, Luis Enrique Guzmán Pinal, Mayela aclaró que él solo ha cubierto la colegiatura del niño, mientras que ella ha asumido los demás gastos, desde que tiene la custodia completa.

Por lo que hace al señor Luis Enrique Guzmán Pinal, he de hacer del conocimiento público que, sigue sin hacerse responsable de nuestro hijo y únicamente ha proporcionado el pago de la escuela del menor, cuando el concepto legal de alimentos comprende diversos rubros, como lo son la vestimenta, alimentación, calzado, medicamentos, etcétera.

Desafortunadamente, la polémica continúa creciendo a medida que ambos bandos presentan sus versiones de los hechos, generando incertidumbre sobre la verdad detrás de esta disputa familiar.

