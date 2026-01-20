Melenie Carmona habría roto toda relación con Alicia Villarreal

Desde hace un tiempo, mucho se ha comentado sobre la vida privada de Alicia Villarreal , pues recordemos que fue durante el 2025, cuando la cantante decidió emprender acciones legales en contra de su exesposo, el productor Cruz Martínez.

Y aunque las cosas parecían algo tensas en la familia, todo se complicó cuando la representante de regional mexicano, tomó la decisión de comenzar una relación con Cibad Hernández, cuestión que no fue bien vista por su hija.

En medio de la polémica, Melenie Carmona decidió romper el silencio y habló sobre la relación que tiene con su mamá, dejando en claro que se encontraban distanciadas, pues ella no estaba de acuerdo con la forma en que Alicia Villarreal estaba llevando su nueva relación.

¿Qué está pasando entre Melenie Carmona y Alicia Villarreal?

En medio de toda la polémica que se ha generado sobre la nueva relación de la cantante y la forma en que ha afectado a Melenie. Ahora, es el padre de la joven, el actor Arturo Carmona, quien rompe el silencio y habla sobre la complicada situación familiar que enfrentan.

El actor aseguró que su hija busca lo mejor para su mamá, y emocionalmente se encuentra muy bien.

Ese es un tema que tienen que hablar la madre de mi hija y mi hija. Mi hija ya es mayor de edad, a mi hija le importa mucho que su madre sea feliz, que sea una mujer realizada en todos los sentidos. Al final es su mamá, a mi hija le gusta verla bien. Sí es importante que la pareja de su mamá tenga una armonía con sus hijos

Recordemos que días atrás, mucho se comenzó a especular sobre que Cibad Hernández, le habría solicitado un dinero prestado a Alicia Villarreal, lo que podría haber provocado una ruptura. Sin embargo, la pareja reapareció en redes sociales y se han mostrado muy felices, terminando con todos los rumores.

