Melissa Gilbert rompe el silencio tras el arresto de su esposo

El presente de la actriz Melissa Gilbert y su esposo Timothy Busfield no es el mejor luego de que el actor fuera arrestado tras una denuncia por abuso sexual infantil. Los hechos se habrían registrado en el marco de la filmación de la serie The Cleaning Lady.

Escándalo en Hollywood: Acusan a Timothy Busfield de agresión sexual contra dos niños actores

En este marco, la famosa actriz rompió el silencio a través de su representante que confirmó que ella apoya y acompaña a su esposo en este duro momento. Mientras la investigación avanza, Melissa Gilbert decidió eliminar sus redes sociales y no emitir declaraciones públicas.

¿Por qué arrestaron al esposo de Melissa Gilbert?

El arresto de Timothy Busfield se produjo en Nuevo México luego de que el actor se entregara voluntariamente. Esto se produjo luego de que se interpusiera una denuncia en su contra por contacto sexual criminal y abuso infantil hacia dos hermanos gemelos de once años de edad.

La denuncia contra el actor señala hechos que habrían ocurrido entre 2022 y 2024, a la que se suma un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático de uno de los niños denunciantes. Al entregarse, Timothy Busfield manifestó ser inocente y que las denuncias son “mentiras horribles”.

¿Qué dijo Melissa Gilbert tras el arresto de su esposo?

El caso tomó estado público por lo que todas las miradas apuntaron a Melissa Gilbert en busca de sus palabras. Sin embargo, la actriz reconocida por ser parte de la aclamada serie “La familia Ingalls” decidió cerrar sus redes sociales y expresarse a través de su representante.

“Melissa Gilbert se mantuvo firme junto a su esposo”, remarcó el representante de la actriz y añadió que “centró sus esfuerzos en apoyar a su familia durante este periodo”. Además, advirtió que “cualquier supuesta ‘declaración’ que circule por Internet, incluidos los deepfakes generados por IA en los que ‘rompe su silencio’ no deben considerarse como procedentes de ella”.

En este punto, el representante de Melissa Gilbert dejó en claro que mientras dure el proceso legal sobre las denuncias contra Timothy Busfield, la actriz se mantendrá en silencio. “Está respetando la petición de los abogados de Tim de no hablar públicamente mientras se desarrolla el proceso legal”, sentenció.

