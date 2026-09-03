ÚLTIMA HORA: Melissa Robles, vocalista de Matisse, confirma su embarazo junto con Pablo Preciado

Melissa Robles sorprendió a sus seguidores y fans de Matisse luego de que hiciera pública la noticia que está a punto de vivir uno de los capítulos más importantes de su vida, ya que mediante sus redes sociales reveló que está embarazada.

La revelación de esta noticia fue dada a conocer este miércoles 2 de septiembre mediante sus redes sociales, ahí compartió una serie de fotografías que rápidamente crearon reacciones y comentarios de felicitaciones y buenos deseos.

¿Cómo Melissa Robles reveló que estaba embarazada?

Como lo mencionamos anteriormente la cantante expresó durante esta tarde en su cuenta de Instagram un importante mensaje que fue acompañado por dos fotografías de sombras que corresponden a la de ella y a la de su pareja Pablo Preciado.

En la primera instantánea se logra ver que ella está tomando una fotografía de frente mientras él se encuentra detrás de ella, en la segunda a él se le ve besando la nueva pancita de la intérprete.

Lo que más ha llamado la atención es el tierno mensaje que escribió Melissa: “Tanto amor convirtió a 2 en 3 y de pronto el tiempo se mide en semanas”, estas palabras han derretido a los internautas y queda demostrado que el amor que se tienen los artistas se encuentra más sólido que nunca.

¿Quién es Pablo Preciado pareja de Melissa Robles?

Pablo Preciado es uno de los integrantes de Matisse, originario de Hermosillo, Sonora, además de ser cantante y músico, se ha destacado como compositor para importantes artistas de la música en español. Su historia con Matisse comenzó junto a Román, con quien ya trabajaba escribiendo canciones, hasta que Melissa se sumó al proyecto. A lo largo de su carrera, Pablo ha participado con Carlos Rivera, Alejandra Guzmán, Cristian Castro y Ha*Ash, consolidando una trayectoria que va mucho más allá de su trabajo como vocalista.

Pero su historia con Melissa Robles ha tomado un nuevo significado para los seguidores de Matisse, pues ambos confirmaron su relación sentimental. Después de años de compartir escenarios, canciones y una amistad que se convirtió en una estrecha complicidad, Pablo y Melissa dieron paso a una relación que ha llamado especialmente la atención de sus fans y hoy más que nunca al confirmar que serán papás.