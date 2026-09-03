5 ideas de diseños de uñas de ‘Bluey’ para lucir una manicura tierna y creativa para la semana

Si quieres usar una manicura tierna y creativa, es posible hacerlo con diseños de uñas de 'Bluey', una caricatura que se ha vuelto popular entre los usuarios, en especial por el aspecto tierno de los personajes, además de contar con grandes lecciones para grandes y pequeños. Para que los puedas usar en tus uñas, te daremos 5 ideas que te van a encantar, con múltiples opciones para usar.

5 diseños de uñas de 'Bluey' para una manicura divertida

Escoger los diseños de uñas de 'Bluey' puede ser difícil escoger entre todas las opciones, ya que podemos caer en estilos muy infantiles. No temas, ya que puedes encontrar alguna manicura tierna y creativa que se adapte a cualquier ocasión, considera usar las siguientes ideas:

Estilo minimalista

Si deseas una decoración que sea minimalista y tenga un aspecto más sofisticado, no te preocupes, puedes encontrar algunos diseños así. En cada uña usa los colores de Bluey y Bingo, y a otras uñas agregarle pequeñas huellitas de perro u ondulaciones, estilos que te ayudarán a lucir elegante en cualquier ocasión, puedes usarlo en uñas cortas o largas.

Personajes de cuerpo completo

En las uñas índice, anular y medio puedes pedir que te dibujen a los personajes de la serie animada, mientas que en los dedos restantes pide que sobre una base nude te coloquen algunas flores rosas o las huellas de los perritos. Uno de los diseños de uñas con color y discreto al mismo tiempo.

Estilo elegante

En una mano pide que te agreguen una base azul claro, además de añadir algunas manchas de azul oscuro, para hacerla más creativa, pide que te agreguen un circulo marrón y una mancha negra para simular el rostro del perrito. Puedes repetir el mismo patrón pero ahora con un color naranja para simular al pequeño Bingo.

Francés colorido

Si no quieres algo con tantos detalles, puedes pedir que en tus uñas, agreguen el clásico francés, pero usando azul o naranja, además de agregar una pequeña huella en blanco, una gran alternativa para que tus manos tengan color y al mismo tiempo sea una alternativa elegante para cualquier ocasión.

Con decoraciones en 3D

Si no le temes a usar ideas con más color y llamativas, tu opción es usar las decoraciones en 3D, las harán llamativas visualmente, además de añadir todo tipo de estilos. Para que sean más llamativas puedes pedir que los diseños de uñas se hagan sobre unas que sean largas para que puedas lucir mejor tu manicura creativa y tierna.