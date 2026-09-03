Las personas que hablan fuerte no lo hacen por pelear; esto dice la Psicología

Si te tomas unos segundos para pensar en cómo reaccionas cuando las personas cerca de ti hablan fuerte o gritan, la respuesta inmediata es que resulta molesto. Sin embargo, la Psicología indica que no es cierto - al menos en todas las oportunidades - que sea una reacción impulsada siempre por un intento de pelea. Por ello, esto es lo que se sabe de las personas que regularmente alzan la voz en ciertos momentos de sus interacciones con los demás.

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¿Por qué hablan fuerte las personas cuando están platicando?

Se insiste en el ámbito de que escuchar que las personas alcen la voz resulta molesto, pero es incorrecto interpretar que esto se debe a una mala actitud o un intento de pelea. Por ello, se indica que es una manera de gestionar las emociones y en ocasiones es la repetición de ciertos patrones aprendidos en infancias o etapas tempranas que simplemente se adoptaron.

En ese sentido, es muy común que se trate de repetición de acciones. Es decir, cuando estás en un entorno donde las conversaciones fluyen de manera rápida y todos se interrumpen o donde intensificar el tono de voz es normal… las cosas simplemente se repiten. Entonces, para ellos algo totalmente normalizado, se convierte en ocasiones en un problema para sus relaciones sociales.

¿Por qué las personas que hablan fuerte tienen problemas con otros?

Esto tiene distintas explicaciones, pues se entiende que la manera en la que se interpretan las cosas depende evidentemente del receptor. Por ello, cuando los que hablan fuerte hacen algo normal para ellos, otros pueden tomarlo mal. Aunque se interprete que los gritones son groseros o violentos, pueden ser realmente personalidades amables y ejemplares.

Ante eso, se explica entre los expertos, que la explicación al rechazo de la intensidad en la voz incluso tiene una raíz neurológica. El cerebro humano está adaptado - de cierta forma - a la activación de alertas con los ruidos intensos. Por eso cuando alguien habla duro o grita (aunque no sea con una mala intención), se activa un sensor de irritación bastante nato.