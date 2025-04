Muere Memo del Bosque, productor de televisión mexicana, tras enfrentar nueva lucha contra el cáncer

El productor de televisión Memo del Bosque murió hoy a los 64 años tras enfrentar una nueva batalla contra el cáncer, a cinco años de haberlo superado.

La noticia se difundió a través de las redes sociales del productor, luego de que hace unos días compartió un video en el que Memo del Bosque se encontraba en el hospital a punto de someterse a un nuevo tratamiento médico y sus hijos lo acompañaban.

“Vamos por el intento más grande de salud que haya vivido hasta ahora. Abrazo enorme para todos los que lo necesitan. Dios contigo”, escribió el pasado 6 de marzo en sus stories con el tema “Como la brisa”, de Jesús Adrián Romero como música de fondo.

¿De qué murió Memo del Bosque?

Aunque no se han precisado las causas de la muerte del productor Memo del Bosque, hace tiempo fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin. “Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más. Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia”, se lee en su perfil de Instagram.

“Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno. Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su Creador. La tierra canta, el cielo dora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor. Con amor, Memo del Bosque”, finalizó en su mensaje.

¿Quién fue el productor Memo del Bosque?

Memo del Bosque fue uno de los productores más importantes de Televisa durante tres décadas. Estuvo al frente del canal Telehit durante más de 26 años, desde 1993, supervisando y produciendo los contenidos, así como los Premios Telehit y otros eventos masivos.

Otras de sus grandes producciones fueron “100 mexicanos dijieron”, “¡Noche de estrellas!”, “Las pellizcadas de Márgara”, “El Calabozo”, Nosotros los guapos”, “Logout” y “La Jaula”, por citar algunos.

¿Qué es el linfoma de Hodgkin que mató a Memo del Bosque?

Fue en 2017 cuando Memo del Bosque informó que había sido diagnosticado con un Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático. Dos años después, se sometió a un trasplante de médula ósea y pasó 30 días hospitalizado. El 29 de agosto de 2019, en medio de su duro proceso de salud, su padre Guillermo murió a los 95 años.

En noviembre de 2019, el creativo se enfrentó a un momento crítico cuando una bacteria se alojó en el catéter que le fue implantado en el cuerpo. Por fortuna, al mes siguiente celebraba que ya todo iba mejor.

“Hubo tres ocasiones en las que me fui. En la primera, me acuerdo que les dije que me sentía mal y aparentemente me fui como 10 minutos, estuve inconsciente. De la segunda vez no me acuerdo en qué momento me fui. Una tercera, ya en terapia Intensiva, ahí a Vica la sacaron de la habitación y le dijeron: ‘pues ponte a orar, a ver cómo pasa la noche o si la pasa’. Así de crítico estuvo todo”, explicaba en aquel entonces a un programa de televisión.

“Estoy feliz con esta noticia que me acaban de dar, de que estoy completamente limpio. Habrá que seguir un proceso de estarme cuidando, de cada seis meses ponerme una serie de vitaminas y vacunas, pero es la primera vez en tres años que me dicen: ‘No tienes nada’”, comentaba.

El fin de la relación laboral de Memo del Bosque con televisora

El 15 de febrero de 2020, Memo del Bosque compartía en sus redes sociales el festejo de su cumpleaños con un pastel de los Cowboys de Dallas.

“Gracias a todas las personas que hicieron posible con sus oraciones que hoy esté disfrutando un año más de vida. A Dios, por su milagro y darme otra oportunidad, a mis hijos, Vica, amigos y toda mi familia”, escribía.

El 15 de septiembre de 2022, a través de sus redes sociales, Memo del Bosque confirmó lo que ya corría en radio pasillo y así anunciaba el fin de su relación con la empresa Televisa.

“Hoy, después de 30 años, digo adiós a mi casa Televisa donde trabajé feliz gran parte de mi carrera profesional. Gracias siempre a Emilio Azcárraga, por toda la historia de vida compartida, a Bernardo Gómez por su cariño, apoyo y confianza, a Alfonso de Angoitia por respaldar siempre mis proyectos”, anotó junto a una imagen de él en pose de agradecimiento.

También agradeció al público por su apoyo, a todos los programas que estuvieron a su cargo, a los ingenieros y compañeros del área técnica, a quienes describió como el corazón de la empresa. No olvidó a directivos ni a sus grandes amigos que vivieron con él este viaje, gozándolo o sufriéndolo.

¿Cómo fueron los últimos meses de Memo del Bosque?

En los últimos años, Memo del Bosque se concentró en la producción independiente de eventos musicales y, según imágenes en su Instagram, disfrutaba mucho de compartir sus días con amigos y familiares.

El 1 de diciembre de 2024, el productor sufrió la muerte de su mamá, Amelia Galván y así expresaba su dolor en su perfil de Instagram: “Cuando pensé que había vivido todo el dolor, estaba equivocado, había uno más grande que no sabía que existía. Besé tus manos y tu frente, acaricie tu mirada, quería darte más vida, te abracé y sentí que te me ibas y que ya no te podía detener, ni dando a cambio...todo lo que tenía. TE AMAMOS, VE CON DIOS, MI AMOR”, la despedía.

A Memo del Bosque le sobreviven su esposa Vica Andrade y tres hijos Luca, Luna y Coral.