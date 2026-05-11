El inesperado mensaje de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann que impactó a sus fans

Desde que pusieron fin a su historia de amor en 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han quedado bajo la mirada atenta de los medios de comunicación dedicados al espectáculo y de sus seguidores en redes sociales. Es que los actores conformaron una de las parejas más admiradas en el ambiente.

Ahora, a seis años del cierre de su historia de amor, la vida los ha vuelto a juntar pero esta vez en el plano profesional. Eso es lo que ha revelado Aislinn Derbez con un mensaje en plataformas digitales que dejó sin palabras a sus seguidores.

¿Cuál es el presente de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dieron inicio a su relación sentimental en el año 2014, en el marco del rodaje de A la mala. Dos años después, sus corazones decidieron dar un paso más y formalizaron su relación con una boda que, en 2018, les permitió convertirse en padres de Kailani.

La separación de esta famosa pareja llegó en el año 2020 y, pese a que el amor llegó a su fin, ambos decidieron mantener una relación cordial con el fin de criar junto a su hija. Así ha ocurrido hasta el presente en el que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no han protagonizado escándalos y han apostado por una crianza compartida.

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann nuevamente juntos?

Fue en las últimas horas que la actriz revolucionó a sus seguidores con un posteo en sus redes sociales. Aislinn Derbez compartió la imagen promocional de la película “Hasta el Fin del Mundo” en la que se la puede observar abrazada a Mauricio Ochmann, el otro protagonista de la historia.

“Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto”, escribió Aislinn Derbez debajo de la imagen.

En el posteo, la actriz describió: “Y tal vez por eso ‘Hasta el Fin del Mundo’ tiene algo tan especial: porque habla de esos vínculos que no caben en una etiqueta. Los que cambian, se rompen, se transforman, pero de alguna forma siguen siendo parte de quiénes somos. Qué cosa tan rara y profundamente humana es mirar una historia de amor desde otro lugar de la vida. Y hoy por fin la compartimos con ustedes!”.

En el cierre de la publicación, la famosa confirmó que el estreno se producirá el 23 de julio y expresó: “Nos vemos en el cine! (Y no, no es IA)”.