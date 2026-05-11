7 alternativas para reemplazar los azulejos del baño sin hacer remodelación completa
Si estás buscando opciones para transformar tu hogar en poco tiempo, puedes reemplazar los clásicos azulejos del baño por materiales que se ven aesthetic.
El piso es uno de los elementos más importantes en el baño, pues de esto depende la vista del lugar y qué tan funcional será para este tipo de ambientes. Y aunque antes solían usarse azulejos de cerámica, las alternativas de diseño han ido transformándose poco a poco, por lo que ahora es posible reemplazar este material sin tener que hacer trabajos de obra pesados y costosos.
¿Cómo reemplazar los azulejos en un baño? Opciones que lucen elegantes y son fáciles de instalar
- Pintura especial para azulejos. Si el baño de tu casa ya tiene azulejos y no hay forma de retirarlos por completo, sí puedes transformar su apariencia en poco tiempo. Esto con pintura especial que cambie el color de la superficie, con el detalle de que quedará uniforme.
- Viniles adhesivos tipo azulejo. Para cuando ocurre lo contrario y si quieres tener lo mejor de los azulejos sin instalarlos, está la opción de colocar viniles adhesivos que imitan este material. Van sobre el cemento o tablaroca y suelen estar hechos para resistir a la humedad.
- Microcemento sobre azulejos. Si tienes un poco más de tiempo y presupuesto para remodelar el baño de tu casa, prueba con la técnica del microcemento que va sobre los azulejos tradicionales. De acuerdo con información de Smartcret, esta alternativa es versátil, se ve moderna y no requiere de tanto tiempo como una remodelación normal.
- Revestimentos de madera sintética. Una de las mejores ideas para reemplazar los azulejos del baño consiste en poner revestimentos en los muros utilizando madera sintética. Esta combinación da un acabado delicado, muy similar al que usan en un spa. Solo recuerda que la madera no debe ser natural para que la humedad no la maltrate.
- Paneles con relieve. Siguiendo con el concepto de baños minimalistas y aesthetic que está predominando en las tendencias de decoración de interiores este 2026, están los paneles decorativos fabricados con PVC. Se adhieren fácilmente a los muros y hay variedad de estilos.
- Papel tapiz decorado. Cuando no hay tiempo suficiente para una reconstrucción completa, una excelente opción para reemplazar los azulejos del baño consiste simplemente en poner papel tapiz decorado en los muros. Según un artículo de Archiproducts, lo único que tienes que revisar es que el material sea resisten a la humedad, pues de lo contrario terminará desgastándose rápido.
- Espejos en una pared completa. En caso de que quieras una construcción moderna y multifuncional, apuesta por poner un espejo de cuerpo completo en una de las paredes del baño. Con esta instalación podrás usar el espacio como vestidor y hasta sirve para sacarte "selfies".