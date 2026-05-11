7 alternativas para reemplazar los azulejos del baño sin hacer remodelación completa

El piso es uno de los elementos más importantes en el baño, pues de esto depende la vista del lugar y qué tan funcional será para este tipo de ambientes. Y aunque antes solían usarse azulejos de cerámica, las alternativas de diseño han ido transformándose poco a poco, por lo que ahora es posible reemplazar este material sin tener que hacer trabajos de obra pesados y costosos.

¿Cómo reemplazar los azulejos en un baño? Opciones que lucen elegantes y son fáciles de instalar