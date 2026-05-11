El maquillaje que deben evitar quienes van a entrenar para no obstruir los poros
Este es el maquillaje que debes evitar si vas a entrenar. La Inteligencia Artificial advierte que obstruye los poros.
Cada día nos esforzamos para lograr nuestra mejor versión y esta es una tarea que muchos abordan desde diferentes perspectivas. El bienestar personal no solo pasa por cuestiones de salud, sino que la imagen impacta en nuestra autoestima y estado de ánimo.
Es por ello que a la realización de actividad física se le suma el hábito de una alimentación balanceada, pero también se emplean herramientas como el maquillaje y la manicura. Al respecto, existen ciertas técnicas o productos que no son muy aconsejables utilizar si están por ir a entrenar, motivo por el cual se le consultó a la Inteligencia Artificial (IA) para que nos orientara.
Maquillaje según nuestra rutina
La aplicación Gemini afirma que para quienes mantienen una rutina de vida activa, en la que hay actividad física, lo ideal es un maquillaje funcional y de larga duración. Con esto, la IA quiere decirnos que la elección del maquillaje debe adaptarse a nuestra rutina diaria.
@caro_jardon Rutina de maquillaje para ir a entrenar (recomienden correctores y fijadores) 🙏🏻 #gym #makeup #workout #deporte #maquillaje #gymmakeup ♬ original sound - Caro Jardon
“Adaptar los productos al ritmo cotidiano no solo garantiza que el aspecto se mantenga impecable por más tiempo, sino que también protege la salud de la piel al evitar obstrucciones innecesarias en momentos de alta exigencia”, sentencia Gemini.
¿Qué maquillaje evitar?
La aplicación de Google advierte que una rutina de oficina con luz artificial exige texturas que fotografíen bien y mantengan la hidratación, mientras que un estilo de vida más dinámico o al aire libre requiere fórmulas ligeras, transpirables y con alta resistencia al sudor o la humedad.
En este punto, la Inteligencia Artificial advirtió que entrenar con la piel "asfixiada" es una de las causas más comunes de brotes de acné y textura irregular. Cuando haces ejercicio, la temperatura de tu cuerpo aumenta y los poros se dilatan para liberar sudor y regular el calor; si hay una capa de maquillaje pesado encima, esa mezcla de pigmentos, grasa y sudor queda atrapado, explica Gemini. Ante esto, detalla qué productos es mejor dejar fuera del bolso del gimnasio y por qué:
- Bases de maquillaje de alta cobertura: Las bases de acabado mate o de "larga duración" suelen tener fórmulas densas diseñadas para adherirse fuertemente a la piel. Estas son las más comedogénicas durante el entrenamiento, ya que crean una barrera física que impide que el sudor fluya libremente, provocando la formación de puntos negros y pústulas.
- Polvos compactos y traslúcidos: Aunque parezcan ligeros, los polvos están diseñados para absorber la humedad y el aceite. Al sudar, el polvo se convierte en una especie de "lodo" que se asienta directamente en los poros abiertos, obstruyéndolos de inmediato.
- Correctores pesados o cremosos: Si se aplican en zonas amplias del rostro, tienen el mismo efecto que las bases. Además, el calor corporal hace que el producto se desplace, pudiendo irritar los ojos si el sudor lo arrastra hacia ellos.
- Rubores y bronces en crema: Muchos de estos productos contienen ceras o aceites que, bajo condiciones de calor y humedad, se vuelven altamente oclusivos.