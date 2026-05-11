El cuidado de la salud tiene diferentes factores que deben considerarse. Los expertos ponen el foco en la alimentación balanceada y la actividad física como los principales hábitos que deben adquirirse para fortalecer el organismo.

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En este punto, la realización de ejercicio no solo se enfoca en el cuidado de la salud cardiovascular, sino que al generar músculo se beneficia íntegramente todo nuestro cuerpo y nos permite aspirar a una vejez positiva. Y al hablar de generar músculo, nuevamente aparece la alimentación como un fuerte condicionante.

Alimentación y músculos

Desde el Instituto Mayo Clinic precisan que, para mantener un buen plan de entrenamiento y mejorar nuestra estructura muscular, un excelente punto de partida es la nutrición. Sus expertos remarcan que la alimentación y el ejercicio están estrechamente relacionados; una nutrición adecuada es esencial para ganar fuerza y ​​rendir al máximo.

Mayo Clinic aconseja poner el foco en una dieta equilibrada que nos permita sumar al organismo carbohidratos, proteínas y grasas. De todos modos, advierte que es clave el control de las porciones, el establecimiento de objetivos y el descanso.

Alimentos para ganar músculo

Si de ganar masa muscular se trata, los ejercicios de fuerza son los indicados y es por eso que los expertos aconsejan hacerlo bajo el asesoramiento de un profesional para evitar lesiones. De todos modos, y volviendo al eje de este artículo, la alimentación debe estar en la misma sintonía que la actividad física que realizamos.

Es por esto que a continuación, se detalla la guía definitiva sobre qué comer en ayunas para ganar músculo. Se trata de cinco alimentos que son ideales para romper con el ayuno y estimular el crecimiento muscular:

