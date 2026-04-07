Este fue el preocupante mensaje de la esposa de “El Patrón” antes de la detención del luchador

En la tarde de ayer se dio a conocer la detención del conocido luchador profesional Alberto “N”, que es conocido como “El Patrón”. El arresto fue como consecuencia de una supuesta agresión contra su esposa Mary Carmen Rodríguez Lucero.

Lo que se sabe hasta el momento es que Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de "El Patrón", realizó una denuncia luego de que el luchador intentara agredirla en su domicilio. Así es que quedó a disposición del juez.

Tras darse a conocer esta noticia es que usuarios de las redes sociales han viralizado el último mensaje que dio a conocer por medio de su Instagram, Mary Carmen Rodríguez Lucero, su esposa.

¿Cuál fue el mensaje de la esposa de “El Patrón”?

La publicación de Mary Carmen Rodríguez Lucero, es del 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Allí se puede ver fotografías que estaban acompañadas con una reflexión que ha tomado mucha relevancia. Así es que han nacido especulaciones que manifiestan que desde ese momento la pareja tenía un mal momento.

El mensaje es bastante extenso relacionado con el amor propio y la lucha por lograr sus objetivos. Así es que se puede leer:

"Así la vida te recuerda, que si no estás ahí para ti, los demás tomarán tu energía, tus dones, tu empatía, tu esfuerzo, tu corazón y tu luz. Regalarlo a cualquiera es un desperdicio".

Así también es que hizo énfasis en lo difícil que es cuando una sola persona pone empeño en el trabajo en equipo.

"Cuesta dejar atrás los sueños, los momentos, los planes, los hijos..., pero ya has estado en este recorrido y sabes que Dios todo lo acomoda, que habrá algunos días más difíciles que otros, pero que lo que viene será siempre aún mejor", concluyó.