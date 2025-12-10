No hay nada más hermoso que disfrutar las playas de Quintana Roo con su mar y arena casi transparente. Para que la experiencia sea plena, es vital que no haya sargazo. La inteligencia artificial señala que existen rincones libres de algas, aunque pocos los conocen. Son perfectos para quienes buscan paz, belleza natural y fácil acceso.

Isla Contoy

Isla Contoy, ubicada a unos 30 km al norte de Isla Mujeres, es un auténtico paraíso de 8–9 km de longitud con playas de arena blanca y mar turquesa que parecen sacadas de una postal. Al ser un área protegida, conserva su vegetación y arrecifes, ofreciendo un hábitat ideal para aves, peces y vida marina en aguas cristalinas.

Isla Contoy en Quintana Roo deslumbra con playas vírgenes y aguas turquesa, casi sin sargazo.|Fuente: Canva

Según Lonely Planet, solo se permite un número limitado de visitantes diarios, lo que garantiza tranquilidad, playas limpias y una experiencia totalmente alejada de la masividad turística. Esta exclusividad hace que visitar Isla Contoy sea perfecto para quienes buscan relajarse, conectarse con la naturaleza y disfrutar de la belleza virgen del Caribe mexicano.

Isla Holbox (via Holbox Ferry)

Holbox, situada al noreste de la península de Yucatán, se alcanza por ferry desde el puerto de Chiquilá. Esta isla ofrece playas de arena blanca y mar cristalino en un entorno relajado, sin autos, donde los desplazamientos se hacen en carritos de golf o bicicletas. Forma parte de una reserva ecológica con manglares, fauna diversa y la posibilidad de nadar con especies extraordinarias como el tiburón ballena durante la temporada.

Holbox en Quintana Roo ofrece arenas blancas, mar cristalino y tranquilidad, con mínima presencia de algas.|Fuente: Canva

Sus atardeceres se disfrutan desde la playa o el muelle, convirtiéndola en un lugar ideal para quienes buscan descanso, contacto con la naturaleza y un ambiente auténtico y tranquilo. Holbox combina belleza natural, relajación y aventura en un solo destino, perfecto para desconectarse del ritmo de la vida cotidiana.

¿Qué es el sargazo y por qué se forma?

El sargazo, o Sargassum, es un tipo de alga marina parda que flota gracias a vesículas con aire que le dan flotabilidad. En ambientes tropicales y subtropicales, bajo luz intensa, temperatura cálida, salinidad y abundancia de nutrientes, estas algas prosperan y forman extensas “alfombras” flotantes. En su estado natural, sirve de hábitat, refugio y zona de reproducción para muchas especies marinas y aporta oxígeno mediante la fotosíntesis.

En Quintana Roo, algunas playas sufren acumulación de sargazo, afectando paisaje y vida marina, sin embargo, hay otras que están libres de ellas.|Fuente: Canva

Sin embargo, como menciona National Geographic, cuando su proliferación crece masivamente y las corrientes o los vientos lo arrastran hacia la costa, puede generar impactos negativos: al acumularse en las playas, su descomposición libera gases con mal olor, reduce la luz que llega al mar dificultando la fotosíntesis de otras plantas y disminuye el oxígeno disuelto, afectando flora y fauna.

En Quintana Roo, algunas zonas aún conservan costas limpias y cristalinas, mientras que otras se han visto invadidas por grandes cantidades de algas, lo que impacta el paisaje, la experiencia de los visitantes y la vida marina. Por eso, es importante conocer bien qué zonas no se ven afectadas.