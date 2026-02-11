Mexicano viaja hasta Bélgica para acosar a la cantante Silvy De Bie, vocalista de Sylver: “El hombre apareció allí en el mostrador y pidió mi dirección privada”

El pasado 10 febrero fue detenido en un hotel de Amberes un hombre de nacionalidad mexicana luego de haber seguido a Silvy De Bie hasta su gimnasio donde además pidió su dirección privada. El hombre fue liberado, pero con la condición de no acercarse de nuevo a la cantante.

¿Quién fue el hombre que acosó a la cantante Silvy De Bie?

De acuerdo con un periodico de Bélgica el hombre mexicano que acosó a la artista se llama Oscar C.V. mismo que tiene 51 años y se dedica a trabajar en el área financiera ya que es contador. Dicho hombre viajó desde la Ciudad de México hasta Bélgica con la intención de ver a Silvy De Bie, misma que en una declaración dijo que ya tenía el presentimiento de que alguien la seguía. “Cuando estaba en mi club deportivo en Lier, el hombre apareció allí en el mostrador y pidió mi dirección privada” declaró la cantante. Por otro lado, añadió que debido a eso fue que el club consideró que esa actitud no era normal por lo que ella decidió dar aviso a las autoridades.

Por otra parte Silvy dijo no conocer a dicho hombre, mismo que fue detenido (pues incluso él publicó en redes sociales que se encontraba en el hotel Hilton de Amberes). De acuerdo con declaraciones del abogado del detenido, Koen Vaneecke, el mexicano no tenía “malas intenciones”. Sin embargo, esta situación se suma a una de muchas en la que figuras públicas se enfrentan a casos extremistas donde las situaciones terminan en acoso y hostigamiento aunque en esta ocasión se tomaron las acciones legales adecuadas para proteger a la artista.

¿Quién es Silvy De Bie?

Silvy De Bie nació el 4 de enero de 1981, es una de las cantantes más exitosas y reconocidas en Bélgica. Es vocalista del grupo Sylver, mismo del que Wout Van Dessel también forma parte. Es particularmente conocida por temas como “Turn the Tide”, “Forever in Love” y “Forgiven” con el que alcanzó un gran reconocimiento en la industria musical. Sus giras musicales se han expandido por América del Norte, Asia y Europa lo que ha hecho que su voz llegue a muchas partes del mundo rompiendo barreras geográficas.