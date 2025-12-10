Mhoni Vidente advierte que Paulina Rubio tiene una brujería y pasará malos momentos

Las advertencias que realiza Mhoni Vidente suelen poner la piel de gallina. En este caso ha realizado una advertencia sobre la famosa Paulina Rubio ya que según sus visiones está atravesando una de las etapas más complicadas.

La astróloga dice que la cantante perdió su casa en Miami por los problemas legales y financieros. Además enfrenta conflictos con sus exparejas y estaría siendo víctima de “envidias y brujería” quela están afectando en lo emocional y laboral.

¿Qué dice Mhoni Vidente sobre Paulina Rubio?

Lo que manifiesta Mhoni Vidente es que Paulina Rubio pasa por una racha crítica desde el fallecimiento de su mamá Susana Dosamantes. Así es que afirmó que los conflictos legales con sus exparejas y los temas relacionados con la hipoteca derivaron en que la cantante perdiera su propiedad en Miami.

“Se quedó sin casa, sin hijos y sin pared”, aseguró Mhoni. Así es que señala que la cantidad de procesos legales, desacuerdos familiares y falta de estabilidad financiera han complicado aún más su situación.

¿Qué se sabe de las brujerías?

Mhoni Vidente también ha mencionado que Paulina Rubio está cargada de energía negativa. “Le están haciendo brujería… las envidias”,ante esto es que le recomendó a la artista que realice una limpia para cortar esta mala racha que, según sus predicciones, afecta su vida personal y profesional.

Cabe destacar que la astróloga también ha dado ha conocer una posibilidad inesperada que está relacionada con que Paulina Rubio acepte reunirse con el Timbiriche para obtener un impulso emocional y laboral.

Recordemos que Timbiriche fue un grupo musical mexicano que tuvo sus inicios el 30 de abril de 1982, destinado a un grupo infantil.

El mismo estaba compuesto por Sasha Sokol, Benny Ibara, Alix Bauer, Paulina Rubio, Mariana Garza y Diego Schoening. Con el tiempo se convirtió en un fenómeno cultural de la música pop latinoamericana y dejó una huella muy significativa.