Estos son los 3 colores de esmaltes que rejuvenecen tus manos después de los 50

Después de los 50 años, los colores de esmaltes que más rejuvenecen las manos suelen ser aquellos que aportan luz, suavizan visualmente el tono de la piel y evitan contrastes demasiado agresivos. Tonos rosados, beige cálidos y colores con acabados cremosos o luminosos pueden hacer que las manos se vean más frescas, uniformes y estilizadas.

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En 2026, la manicura madura se aleja de los colores demasiado oscuros o de acabados mates muy opacos para apostar por esmaltes sofisticados, con brillo natural y matices que acompañan la luminosidad de la piel. La clave no está en esconder la edad, sino en potenciar la belleza natural de las manos.

¿Cuáles son los colores de esmaltes que rejuvenecen las manos después de los 50 años?

Rosa malva o rosa empolvado: este tono aporta frescura inmediata y ayuda a neutralizar visualmente pequeñas variaciones en el tono de la piel. Además, transmite elegancia y combina con cualquier look.

Beige rosado o nude cálido: una de las opciones más favorecedoras porque crea continuidad visual con la piel y genera un efecto óptico de dedos más largos y estilizados.

Champagne perlado: combina la naturalidad de los tonos neutros con un brillo suave que refleja la luz y aporta luminosidad a la mano.

La especialista en color y fundadora de LeChat Nails, Daisy Kalnina, ha explicado en distintas publicaciones del sector beauty que los tonos con subtonos cálidos y acabados luminosos suelen favorecer especialmente a pieles maduras. Esto se debe a que aportan dimensión y evitan que la piel se vea apagada.

Por su parte, la manicurista editorial Jin Soon Choi, fundadora de JINsoon, recomienda apostar por tonos que acompañen el tono natural de la piel y aporten brillo sin excesos.

Manicura después de los 50 años: ¿Cómo elegir esmaltes que iluminen y estilicen las manos?

A medida que la piel cambia, ciertos colores pueden marcar más la textura o endurecer visualmente las facciones de las manos. Por eso, expertas en belleza recomiendan elegir esmaltes con bases cremosas, translúcidas o nacaradas, capaces de reflejar mejor la luz.

La manicurista estadounidense Deborah Lippmann, creadora de una de las firmas de esmaltes más reconocidas del mundo, sostiene que los tonos suaves y luminosos tienen el poder de rejuvenecer visualmente. Esto se debe a que aportan vida y movimiento.

En la misma línea, desde la revista especializada en moda Allure, distintos expertos en uñas coinciden en que los colores que generan continuidad visual con la piel suelen ser los más favorecedores a partir de los 50. Más allá de la edad, la elección del esmalte adecuado puede cambiar por completo la apariencia de las manos.