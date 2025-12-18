Mhoni Vidente predice la muerte de un famoso y lo peor para México

Mhoni Vidente es la astróloga más famosa de redes sociales en Latinoamérica, mujer que constantemente hace todo tipo de preocupantes predicciones, desde dar detalle sobre cada horóscopo, hasta detallar terribles sucesos que se harán visibles en los próximos días.

Recientemente, la vidente, habló sobre la posible muerte de un famoso y la llegada de olas de frío a México, generando gran preocupación entre los usuarios que escucharon sus comentarios al respecto. Conoce lo que comentó.

¿Qué predice Mhoni Vidente?

El miércoles 17 de diciembre, en la sección que tiene Mhoni Vidente en El Heraldo de México, la astróloga además de responder las preguntas de sus seguidores que le hacían en la transmisión, también dio a conocer preocupantes predicciones sobre la muerte de un famoso.

Explicando que le salió el arcano de ‘La Muerte’, detallando que eso le indicaba que en el mundo de Hollywood anunciaba la muerte de un famoso de Estados Unidos. Incluso, mencionó que dicha personalidad, era muy importante cómo Robert De Niro, pero no detalló exactamente de quién se trata.

Por otro lado, en el tema del clima, detalló que para el día 25 de diciembre se presentará la llegada de olas de frío, por lo que debemos sacar la ropa más caliente para soportar las bajas temperaturas que serán visibles en gran parte de México.

¿Qué comentó Mhoni Vidente sobre la supergripe?

Mientras explicaba sobre la posible llegada de olas de frío al país, detalló que durante el 7, 8 o 9 de enero, es importante que nos vacunemos, ya que se podría presentar la supergripe en el país, por lo que es importante proteger nuestra salud ante la enfermedad.

Aunque explica que la probabilidad de ser confinados en casa es mínima, de ser así estaremos encerrados en casa durante dos semanas, pero aun así pide a su público que cuide de su salud en está temporada del año. Ante las preocupantes predicciones de Mhoni Vidente , debemos tener cuidado en las siguientes semanas.