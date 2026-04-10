Micky Hair: detienen a dos presuntos asesinos del estilista de Ángela Aguilar

Al día de hoy, la muerte de Micky Hair sigue dando mucho de qué hablar, debido a que se trataba de un estilista reconocido en la farándula por trabajar con diversas personalidades; una de sus clientas es Ángela Aguilar, quien en su momento subió el trabajo que realizó en su melena.

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Después de varios meses desde tu asesinato, las autoridades ya anunciaron la detención de dos presuntos asesinos, quienes pudieron estar involucrados en el crimen. Te detallaremos toda la información que se tiene al respecto.

¿Qué pasó con Micky Hair?

No olvidemos que el 29 de septiembre de 2025 por la noche, el reconocido estilista de 28 años fue atacado afuera de su lujoso local que se ubicaba en la calle de Masaryk, vialidad conocida por albergar establecimientos de alto valor. Lugar en el que recibió varios impactos de bala, causando su muerte.

Después de casi 7 meses desde los hechos, la Fiscalía de Justicia de la CDMX y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos presuntos asesinos, quienes suman 3 personas involucradas en el crimen.

Se explica que todo fue gracias a las investigaciones realizadas que se coordinaron con dos instituciones, logrando dar con el paradero de los presuntos culpables. Uno de ellos fue aprehendido en la alcaldía Cuauhtémoc, mientras que el otro lo detuvieron en el Estado de México, quien ya tenía una orden de aprehensión por el asesinato de Micky Hair, para después ser recluido.

Caen dos por el asesinato del estilista de famosos ‘Micky Hair’ en Polanco



Autoridades detuvieron a Ángel Jorel Díaz y Kevin Hernández, presuntos responsables del homicidio del reconocido estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como “Micky Hair”.



De acuerdo con… pic.twitter.com/jWdh9vAyfd — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) April 9, 2026

¿Qué comentó Ángela Aguilar sobre el tema?

Cuando se dio a conocer la muerte de Micky Hair, Ángela Aguilar en su momento publicó un mensaje de despedida desde las ‘historias de Instagram’, donde lamentaba lo ocurrido, ya que para ella no solo era su estilista, fue un amigo que le ayudó a realizar su cambio de imagen para darle mayor seguridad. Agradeciéndole todo lo que había hecho por ella.

Tras la noticia de los dos presuntos asesinos, Ángela Aguilar no se ha pronunciado al respecto, por lo que se espera que en los próximos días dé a conocer su opinión ante los nuevos hallazgos que han realizado las autoridades.