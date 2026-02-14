VIDEO: Famosa actriz mexicana corre a empleada luego de polémica por su trato con los clientes

Los últimos días se viralizó en redes sociales que la actriz mexicana Minnie West corrió a la empleada de una tienda reconocida de diseño y juguetes (misma que madre de ella creó) por la actitud que tuvo con clientes al momento de una compra.

¿Por qué Minnie West corrió a empleada de una tienda?

Amparo Serrano fue la mujer que creó una de las marcas mexicanas de diseño y juguetes más reconocidas en el país y también una de las favoritas de muchos niños. Sin embargo, lamentablemente la reconocida diseñadora gráfica y también ex integrante del grupo Flans perdió la vida luego de un accidente doméstico por lo que actualmente su hija Minnie West es quién lleva adelante la marca.

Recientemente se volvió viral un video en el que muchas personas se formaron desde muy temprano en una de las tiendas de la marca para comprar un producto. Sin embargo, una persona se metió a la fila y una de las empleadas permitió que eso sucediera pues dijo “Él vino a comprar una bolsa de seis mil pesos, no viene a comprar un popsocket”. Dicha respuesta indignó a los clientes, quiénes manifestaron su disgusto y gran descontento antes las palabras de la empleada de la tienda.

Luego de está situación la actriz Minnie West publicó un video en el que dijo estar muy molesta por dicha situación además de que expresó que ella iba a asumir la responsabilidad de hacer algo. Por otro lado, dijo que lo que la empleada había hecho no representa la esencia de ella ni la de su madre ya que dicha acción no va con los valores de la marca. Añadió que la persona que hizo eso ya no formaba parte del equipo, pues para dicha acción no hay tolerancia.

Añadió que ella puso esa tienda con la intención de que las personas se sintieran muy bien al entrar “El equipo es otro, la energía es otra y la experiencia que ustedes se merecen no es algo negociable” dijo la actriz luego de confirmar que la mujer que dió un trato desfavorable a los clientes ya no estaba más en la tienda.

¿Quién es Minnie West?

Es una de las actrices y productoras mexicanas más reconocidas en el gremio. Inició su carrera a los 11 años y ha formado parte de películas como Me gusta, pero me asusta (2017) Cerca de ti (2022) y Loco por ella (2025). Actualmente, tras la pérdida de su madre ha abierto la conversación con todos sus seguidores sobre el duelo y la salud mental.