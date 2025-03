Mirada de mujer: Esta es la versión original del tema “Dime”, interpretado por Aranza

Tras alcanzar el éxito en 1990 cuando se integró al grupo Viva Voz que después cambió su nombre a Zarabanda y sus integrantes triunfaron con éxitos como “Nada nos detiene” y “Estrella de ilusión” en 1994, Aranza probó suerte como solista.

Grabó dos discos titulados “Aranza” (1994) y “Mi Isla Desierta” (1995), pero el resultado no fue apabullante como lo tenía proyectado y cuando estaba a punto de retirarse, recibió la llamada que cambiaría el curso de su vida profesional.

Era el año 1997 y detrás de la línea estaba Armando Manzanero, quien le ofreció un tema altamente poderoso que identificaría a la telenovela “Mirada de Mujer”, que en ese momento grababa Argos Televisión para TV Azteca.

Así le pidió Armando Manzanero grabar el tema “Dime”, de Mirada de Mujer

“Estaba muy mal, muy desilusionada. Un día, literal, me puse a platicar con Dios y le dije ‘a ver, si tú quieres que yo siga dedicándome a esto dame una señal, porque ya no puedo, ya me cansé", platicó Aranza en enero de 2024 en entrevista para el canal de Cora Nelda Rodríguez.

“Resulta que era el jefe de los estudios de una disquera. Me dijo ‘oye, fíjate que está aquí conmigo el maestro Armando Manzanero y te quiere conocer. Yo le dije ‘ay, deja de molestar’ estaba de malas”, le respondió.

Sin embargo, no era mentira, el reconocido cantautor pedía reunirse con ella para hacerle una propuesta muy especial. A Manzanero le interesaba que Aranza escuchara un tema que él había compuesto para el melodrama y al aceptar su invitación, no imaginó que aquella oferta se convertiría en un éxito redondo para todos, mismo que hasta hoy, continúa dando frutos.

¿Aranza tiene la voz de una mujer mayor?

“Nos sentamos al piano, él empezó a tararear ‘Dime’ y me decía ‘canta usted como una mujer mayor, me gusta mucho’ y grabamos una pequeña prueba”, recordó la cantante al destacar que en el tema creativo no había problema, pero sí en lo operativo pues aunque la disquera a la que pertenecía no le había entregado su carta de retiro, sí la tenían “enlatada”, sin ningún tipo de promoción.

“Estaba firmada pero sabía que la disquera no me quería más, lo tenía clarísimo. El problema era conseguir la carta de retiro. Para conseguirla tuve que mentir, les dije que ya no me iba a dedicar a esto, que estaba muy decepcionada. Creo que les dio lástima y me dieron la carta”.

Manzanero y Aranza grabaron “Dime” y hubo tan buena respuesta por parte de la audiencia que ambos realizaron una gira mundial y grabaron un disco titulado “Solo Manzanero”, con temas del artista yucateco.

Yuridia graba la nueva versión de “Dime”, de Aranza en “Mirada de mujer”

“No sé qué siento al recordarlo, porque él me cambió la vida. En ese momento él me cambió la vida”, decía Aranza, quien ahora vuelve a estar en el foco público luego de que la cantante Yuridia grabó una nueva versión del tema y cuya entonación ha sido criticada por el gran parecido que tiene con su original.

Aranza se presentará este 15 de marzo a las 20:30 horas en el Lunario del Auditorio Nacional con su espectáculo “Una noche en vela”.

¿Cuál es la letra de la canción “Dime” de Aranza?

Dime ¿qué es lo que está pasando?

Si en algo te he fallado

Si fue la primavera

Lo que se me ha escapado

¿Acaso en estos brazos no te has acomodado?

No encuentro la razón del por qué me has suplantado

¿O es que sepultaste nuestro amor?

Dime si soy la responsable

Del tiempo transcurrido

¿No tengo el pecho ergido?

¿Ya no estoy tan deseable?

Tal vez no he procurado hacer cosas extranas

Tenderte algunas mañas

Pero ni un momento

He dejado de adorarte

Dime ¿qué es lo que esta pasando?

Si en algo te he fallado

O si es que te olvidaste

Que yo fui aquella flor

Que en muchas primaveras

Tanta vida te dio

Dime ¿qué es lo que esta pasando?

Si en algo te he fallado

O si es que te olvidaste

Que yo fui aquella flor

Que en muchas primaveras

Tanta vida te dio