Este es el estado de Miss Jamaica tras terrible accidente en Miss Universo 2025

Gabrielle Henry es la Miss Jamaica quien sufrió un terrible accidente en el escenario de Miss Universo 2025, provocando que fuera llevada inmediatamente a un hospital para recibir atención médica profesional. Desde entonces el público se mantiene atento para conocer su estado actual de salud.

Es así que te detallaremos cuáles son los cambios y novedades que se saben al respecto de la modelo que representó a Jamaica en el importante certamen de belleza a nivel internacional. No te pierdas de todos los detalles que tenemos para ti.

¿Qué pasó con Gabrielle Henry?

La Miss Jamaica se mantiene hospitalizada en un centro de salud en Tailandia, específicamente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos. Aunque en un inicio parecía que no tenía lesiones que comprometieran su salud, la doctora que la atiende ha mencionado ante los medios que no se encuentra muy bien.

Por lo tanto, la joven modelo va a permanecer 7 días en Cuidados Intensivos, para que se mantenga vigilada por médicos profesionales, quienes serán los encargados de analizar el avance de salud que presenta Gabrielle.

Mientras la joven se encuentra acompañada por su hermana Maureen Henry y su madre, quienes han sido las encargadas de notificar al público el avance de Gabrielle tras experimentar el terrible accidente en el escenario de Miss Universo 2025.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Miss Jamaica, se encontraba en la competencia preliminar, donde estaba desfilando en la pasarela con un impactante vestido naranja, estilo que hacía que sus facciones sobresalieron. Todo parecía bien, pero cuando retoma su camino dentro de la pasarela, siguió caminando sin percatarse de que ya no había más espacio, provocando una terrible caída.

Aunque en un inicio parecía algo leve, fue necesario sacar a la joven concursante del Miss Universo 2025 en camilla, para ser trasladada rápidamente a recibir atención médica. Un terrible accidente que fue captado por varios de los presentes que vieron los hechos, generando gran preocupación por su estado de salud. Por ahora, hay que esperar a las nuevas notificaciones que se sepan al respecto.