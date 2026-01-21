Modelo abandona vender contenido exclusivo para unirse a la religión

La ex modelo Kendra Bates, dejó atrás su vida como creadora de contenido para adultos con el objetivo de sumarse una comunidad amish. Su decisión de unirse al grupo cristiano tradicionalista está vinculado al objetivo de transformar su vida por completo.

¡Uñas astrológicas! Checa esta imperdible opción con tendencias 2026 en Ponte Bonita

Kendra está radicada en Los Ángeles y se unió al grupo amish de la zona rural de Pensilvania tras haber atravesado una profunda crisis personal y espiritual. A la mujer de 33 años será pudo haber protagonizado la serie Suddenly Amish en TCL. Allí documentó lo que fue su transición hacia un estilo de vida cristiano tradicionalista.

¿Cuál fue la razón por la que dejó el contenido exclusivo?

En el primer episodio de la mencionada serie contó que su paso por la plataforma fue su punto más bajo. Llorando manifestó que esa etapa estuvo marcada por una falta de amor propio y que aún le cuesta poder perdonarse el haber sido creadora de contenido para adultos.

En una entrevista también manifestó que decidió dejar la plataforma para adultos por qué esa vida ya no era compatible con los valores cristianos que tiene.

" Ya no me identifico necesariamente con ser bailarina. Tengo que ser muy selectivo con qué trabajos me siento moralmente cómoda, y esos son ninguno. Esta podría ser la salida que estaba buscando".

Además, Kendra manifestó no sentirse cómoda viviendo en Los Ángeles qué es donde ha vivido los últimos 9 años y manifestó no ser feliz con su vida actual. Es por esto los cambios que va realizando para sentirse mejor con ella misma y sus valores.

Si bien el cambio de vida de la joven pareció muy drástico, su familia ha estado ligado a estos estilos de vida ya que sus antepasados fueron parte de la comunidad menonita. Sus seguidores quedaron totalmente impactados por la noticia del cambio radical de vida que realizó.