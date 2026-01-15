Modelo deja su vida en la farándula y se une a una comunidad menonita

La historia de esta modelo ha causado bastante interacción en los medios de comunicación y en las redes sociales. La joven de 33 años se llama Kendra Bates y se hartó de la vida de farándula y decidió entrar a un programa de televisión donde básicamente se unirá a una comunidad de menonitas. Esta es la historia.

¿Por qué esta modelo dejó su vida como artista?

Kendra indicó que vivió cerca de 9 años en la ciudad de Los Ángeles y se fastidió de lo que un lugar así conllevaba. Era bailarina y en lo más reciente de su vida se convirtió en creadora de contenido en OnlyFans. Esto último dijo que le avegüenza en demasía y por ello le ha costado perdonarse.

Por eso, al llegar la oportunidad de participar en el programa de Suddenly Amish, vio en ello la escapatoria perfecta de un punto de su andar donde realmente no le gustaba quien era. “No estoy feliz actualmente en este punto de mi vida”. El concepto del reality realmente le atrajo y es algo que es cercano a lo que su fe cristiana comulga.

Su vida dio un vuelco completo, compartiendo que fue gracias a su fe que pudo salir del hoyo donde realmente sintió estar. Además, el programa de tv al que entrará le permitirá conectar con lo que sus padres practicaron como menonitas y seguir en su proceso de reconstrucción.

¿De qué trata el programa al que la ex modelo entrará?

Suddenly Amish es un programa que trata de la incorporación de algunas personas dentro de una comunidad que vive aislada de las ofertas tecnológicas del mundo moderno. Son de corte cristiano y viven regidos por un obispo, con la vida religiosa muy presente en el día a día. Lo interesante del concepto es que para esta temporada llegará un hombre recién divorciado, un rapero al que le gustan los lujos, un hijo de pastor que requiere la tecnología por una discapacidad auditiva y otros más... entre los que se encuentra Kendra Bates.