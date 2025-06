Morten Harket confirma que tiene Parkinson; ¿cuáles son sus síntomas?

La banda noruega creadora del mítico himno “Take On Me” dio un anuncio impactante sobre el estado de salud de su vocalista, Morten Harket. El sitio web de la banda compartió un comunicado donde confirmó que el artista de 66 años padece Parkinson. Por ello, la banda quedará en una pausa o en un posible retiro ante las imposibilidades físicas que sufre el hombre nacido en Kongsberg.

Esta enfermedad es muy temida por las personas por el daño que causa en la capacidad de movilización y conexión del cuerpo con el cerebro. Hasta el momento nadie sabía lo que ocurría, pero desde el año pasado está en tratamientos y aunque las cosas han mejorado, él mismo duda de sus capacidades para expresarse con su voz de la manera ideal.

Morten Harket ya no quiere cantar por culpa de su enfermedad

Dentro de las cosas dignas de resaltar en el comunicado de la banda, está el sentir del vocalista, quien se dice bastante bien a las posibilidades de mejorar, pero que en estos momentos no tiene ganas de cantar: “Considero que cantar es mi responsabilidad, y a veces pienso que es absolutamente fantástico poder hacerlo. Pero también tengo otras pasiones, otras cosas que son igual de importantes, igual de necesarias y verdaderas”.

En más de lo que piensa de su situación, sabe que lo asocian con ser un cantante, pero él está seguro de que su identidad no radica exclusivamente en eso. Incluso se sintió aliviado de revelar su padecimiento, pues no tendría que ser algo malo: “Antes me molestaba pensar que mi enfermedad se hiciera pública. A la larga, me molesta más tener que proteger algo estrictamente privado tratándolo como un secreto”.

¿Cuáles son los síntomas de Morten Harket en estos momentos?

Se indicó que ya está en tratamiento y siguiendo indicaciones médicas. En junio del 2024 se sometió a un procedimiento neuroquirúrgico en el que se le implantaron electrodos en la parte profunda del hemisferio izquierdo del cerebro. Ocurrió lo mismo con el hemisferio derecho y la respuesta de su cuerpo fue positiva. Y es que esta enfermedad afecta las conexiones del cerebro con los músculos, ante eso las personas pierden el control sobre sus movimientos. Sin embargo, Morten Harket espera lo mejor en un proceso donde indicó que está peleando con todo lo que tiene para evitar que su sistema se deteriore.

