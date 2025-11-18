Mostró de más: Belinda sufrió un pequeño accidente en pleno concierto y el video se hizo viral

Cuando Belinda estaba ofreciendo un concierto en Querétaro, experimentó uno de los momentos más bochornosos de su carrera debido a un pequeño accidente con su vestuario en pleno show. El video del incidente se hizo viral por la manera en que ella misma reaccionó al descuido.

Todo ocurrió durante la Feria de Querétaro mientras la cantante, conocida por su reciente lanzamiento "Snowman", junto a Sia, interpretaba uno de sus temas. De pronto, su vestuario estuvo a punto de revelar uno de sus pechos.

Afortunadamente, Beli pudo evitar una "tragedia" mayor y reaccionó con humor. Lejos de avergonzarse, se burló de la situación frente a todos los fans que asistieron al evento: “Es reguetón, es un reguetón muy rico, muy sexy, muy cachondo, muy divertido… ya sé que se me sale la bubi, ya sé”, comentó.

Luego, agregó: “¡No te quieras salir! Es que no puedo estar así todo el tiempo, ahorita lo vamos a solucionar”.

Los fans de Belinda, lejos de burlarse, le aplaudieron por su actitud

Hubo fans que grabaron el momento y no dudaron en compartirlo por TikTok, en donde consiguió miles de reproducciones y reacciones de todo tipo. Un usuario escribió: “She is a queen (Ella es una reina)”. Otro más, recordó al exnovio de Belinda diciendo: “Nodal viendo el video”. Y algunos bromearon: “La bubi también quería salir en el show” y “Pero le gritan con respeto y es lo más hermoso”.

(Instagram @belindapop) Los fans apoyaron a Belinda tras el accidente con su vestuario.

No es la primera vez que Belinda tiene un accidente arriba de un escenario. Uno de los momentos más recordados por los “Belifans” fue cuando modeló en la Semana de la Moda de París 2024.

Así fue la caída de Belinda en la Semana de la Moda

Belinda se tropezó con sus botas durante la pasarela en la Semana de la Moda de París, que se llevó a cabo en septiembre de 2024.

Sin embargo, más allá de evidenciar el pequeño accidente, la artista pop se levantó y continuó con su camino gracias a la ayuda de la cantante Anita, quien también pasó por el escenario y se percató del accidente.

Luego del accidente, Beli publicó un mensaje en Instagram y lo tomó con humor diciendo “Ganando como siempre”, una de sus frases más icónicas. Esto generó el apoyo de los fans, quienes aplaudieron por su manera de llevar el incidente.